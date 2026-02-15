La lituana Mikutytė domina en Úbeda con las españolas Neira y Gotxi segunda y tercera

Jaén, 15 feb (EFE).- La lituana Augustė Mikutytė (Grouwels-Watersley R+D) se impuso en la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior, completando los 75 kilómetros del recorrido en 2:14:56, con la gallega Alejandra Neira y la alavesa Mirari Gotxi, ambas de la selección española júnior, en segunda y tercera posición, respectivamente, tras protagonizar un emocionante desenlace en Úbeda.

El trazado, con salida y meta en el Hospital de Santiago de Úbeda, combinaba una primera mitad íntegramente sobre asfalto con tramos de tierra que definirían la carrera y los tres "Caminos de Olivos" fueron determinantes en el técnico "Juancaballo", el novedoso "San Bartolomé" y el exigente "Mar de Olivos", antes de la ascensión final de tres kilómetros hacia Úbeda.

La carrera se abrió con ataques tempraneros de la castellanoleonesa Silvia Simón (Río Miera-Meruelo-Adarsa) y la barcelonesa Candela Pérez (Valverde Team-Ricardo Fuentes).

Sin embargo, ninguno logró distanciarse de manera significativa, y el pelotón permaneció agrupado hasta el inicio del primer Camino de Olivos, el de "Juancaballo". Allí se produjo la primera selección de la jornada, quedando la danesa Sofia Maya Howell (Shibden Apex RT) al frente en solitario, seguida de un reducido grupo de ciclistas.

Poco después, Mirari Gotxi y Augustė Mikutytė se unieron a Howell, formando un trío que alcanzó "San Bartolomé" con medio minuto de ventaja sobre sus perseguidoras. Desde ese punto, las tres de cabeza consolidaron su escapada, ampliando la diferencia a 1’10” sobre el pelotón.

La decisiva escalada de "Mar de Olivos marcó la sentencia" y el imponente ritmo de Mikutytė en el repecho hizo ceder primero a Gotxi y posteriormente a Howell, dejando a la lituana al frente en solitario.

Detrás, Alejandra Neira y la polaca Maria Okrucińska (Grouwels-Watersley R+D), consideradas favoritas, iniciaron la persecución; Neira remontó con fuerza, superando a Howell y Gotxi, pero el terreno restante no le permitió alcanzar a la imbatible Mikutytė.

Con esta victoria, la corredora lituana refuerza su posición como una de las grandes promesas del ciclismo júnior femenino, mientras que la selección española consolida su fortaleza con Neira y Gotxi en el podio.

La emoción del día también dejó momentos de pundonor y lucha por cada posición en el pelotón, destacando la combatividad de Simón y Pérez, quienes, pese a no figurar en la general final, imprimieron un ritmo intenso y competitivo que animó la prueba desde los primeros kilómetros.

La segunda edición de la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior confirmó la calidad y la emoción de la cita júnior femenina, con un recorrido exigente que combinó asfalto, caminos de tierra y subidas decisivas, permitiendo a la juventud del pelotón desplegar su talento y estrategia en cada tramo. EFE

