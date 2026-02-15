La hostelería buscará cómo ser más competitiva en la décima edición de la feria HIP

Madrid, 15 feb (EFE).- La hostelería celebra desde este lunes la décima edición de la feria HIP, el encuentro de esta industria que espera a 60.000 profesionales y que se ha convertido en un "laboratorio" internacional, en el que durante tres jornadas se abordarán las fórmulas para ser aún más competitiva y profesional.

Así lo ha defendido en declaraciones a EFE el director de HIP (Horeca Professional Expo), Manel Bueno, quien ha asegurado que este congreso, "único" en el mundo, registrará esta edición una afluencia "de récord" con más de mil firmas expositoras y 700 ponentes.

La cita contará con algunos chefs de renombre como Joan Roca, Ferran Adrià, Gastón Acurio y Dani García; y con la presencia de directivos de compañías como Glovo, McDonald's, Krispy Kreme, Starbucks, Hyatt, Hesperia, Meliá, Palladium y Hilton.

El lema de esta edición es "Next Level Unlocked" (siguiente nivel desbloqueado), que hace referencia a "tener una hostelería fuerte y que sea sostenible económicamente", ha detallado Bueno.

"Estamos en un momento de muchos cambios, de nuevos hábitos de consumo. La gente tiene menos poder adquisitivo y decide muy bien donde consumir", ha precisado, por ello la intención de este evento es ofrecer a los empresarios del sector las herramientas precisas para hacer frente a este escenario.

Durante tres jornadas, el sector podrá analizar sus estrategias de crecimiento en un contexto definido por la fluctuación de los precios y la optimización del gasto de los consumidores.

Para ello, la feria acoge el Hospitality 4.0 Congress, un foro de tendencias de la restauración que reunirá a 712 expertos nacionales e internacionales a lo largo de más de 35 foros especializados por tipo de negocio y perfil profesional.

España es el "gran laboratorio" de la hostelería a nivel internacional, puesto que sirve como ejemplo para otros países a la hora de conocer nuevas formas de negocios y gestión, ha defendido.

Los países vecinos usan como ejemplo muchos modelos de negocios que se desarrollan en el país.

En este sentido, Bueno ha puesto como ejemplo el caso de Joan Roca, que tiene el grupo de restauración Universo Roca, en el que "no solo hay restaurantes, sino también hoteles e incluso tiendas de gran consumo gastronómico".

El director de la feria ha tomado este ejemplo como referencia para resaltar la intención de la feria de convertir al sector hostelero en una industria "más competitiva" y "más profesional".

Y a este objetivo se llega con "visión" y "estrategia", con un ADN marcado por la continua innovación: "En la hostelería lo que sirve hoy, mañana puede no servir. Tiene que adaptarse continuamente a los cambios de los hábitos del cliente", ha aconsejado.

Para conocer estos hábitos, la feria contará con la jornada Horeca Futura, organizada por la Hostelería de España, y el foro Restaurant Trends, promovido por las asociación Marcas de Restauración.

El uso de la tecnología será otro de los puntos fuertes de la feria para mejorar la competitividad del sector.

La inteligencia artificial (IA) juega un papel destacado en este campo, dado que puede ayudar tanto los servicios de front-office (atención al cliente) -con la gestión de reservas y de ventas-, como la parte de "back-office" (oficina de respaldo) referido a la gestión de horarios, entre otros, ha explicado Bueno.

La feria, que se proyecta como el mayor encuentro hostelero de Europa, buscará durante tres jornadas las fórmulas para conseguir que la "industria de la felicidad" también sea una industria rentable, sostenible y con una base de conciliación laboral para sus trabajadores. EFE