Espana agencias

La Generalitat Valenciana avisa: El temporal da una tregua pero se reactiva por la tarde

Guardar

València, 15 feb (EFE).- El temporal de viento que ha vivido la Comunitat Valenciana da una breve tregua en la mañana de este domingo pero a partir de la tarde está prevista una reactivación en determinadas zonas, según informa Emergencias de la Generalitat a partir del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En una nota informativa sobre el temporal, que ayer elevó las alertas a roja y naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido "mucha precaución" ya que aún puede seguir habiendo desprendimientos y caídas de árboles debido a los efectos del temporal.

El reciente temporal de fuertes rachas de viento ha debilitado estructuras, árboles y elementos móviles, por lo que pueden producirse caídas y desprendimientos, según matiza.

En esa nota, indica que los niveles de aviso disminuyen temporalmente, pero es una breve tregua y a partir de esta tarde pueden reactivarse los avisos en algunas zonas, una situación que podría extenderse hasta mañana lunes.

Emergencias ha establecido para este domingo la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

A partir de hoy el temporal empieza a remitir y se va reduciendo progresivamente la intensidad de las rachas y el nivel de los avisos meteorológicos hasta alcanzar, en las horas centrales del día, una situación sin ningún aviso de viento activo.

No obstante, a partir de esta misma tarde se prevé la reactivación de los avisos, inicialmente en el interior sur de la Comunitat Valenciana, con niveles amarillos, que podrían extenderse el lunes por la mañana a zonas del litoral.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos competentes en la gestión de emergencias mantener una vigilancia activa de todos los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias durante estos días.

Aunque los niveles de aviso por viento puedan disminuir de manera temporal, Emergencias advierte de que es fundamental mantener la precaución ya que incluso rachas moderadas pueden provocar caídas, desplazamientos de objetos o nuevos incidentes, especialmente en zonas que hayan sufrido daños significativos.

Por ello, recomienda extremar las precauciones ene los desplazamientos, evitar zonas arboladas o con elementos inestables y atender las indicaciones de Meteoalerta y de los servicios municipales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Espanyol suspende a cuatro socios por lanzar objetos en los derbis ante Barça y Girona

Infobae

Rescatan en Jaén al ocupante de un turismo que cayó a un río

Infobae

Jon Pérez 'Bolo': "Sabemos el camino que tenemos que seguir"

Infobae

Piden 8 años al exdirector de un banco por quedarse casi 300.000 euros de clientes mayores

Infobae

Playas de Castellón y Diputación Valencia defienden su título en el Luis Puig de València

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que no tiene

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

ECONOMÍA

La energía define quién crece

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid