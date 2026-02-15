La Generalitat Valenciana avisa: El temporal da una tregua pero se reactiva por la tarde

València, 15 feb (EFE).- El temporal de viento que ha vivido la Comunitat Valenciana da una breve tregua en la mañana de este domingo pero a partir de la tarde está prevista una reactivación en determinadas zonas, según informa Emergencias de la Generalitat a partir del pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En una nota informativa sobre el temporal, que ayer elevó las alertas a roja y naranja, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido "mucha precaución" ya que aún puede seguir habiendo desprendimientos y caídas de árboles debido a los efectos del temporal.

El reciente temporal de fuertes rachas de viento ha debilitado estructuras, árboles y elementos móviles, por lo que pueden producirse caídas y desprendimientos, según matiza.

En esa nota, indica que los niveles de aviso disminuyen temporalmente, pero es una breve tregua y a partir de esta tarde pueden reactivarse los avisos en algunas zonas, una situación que podría extenderse hasta mañana lunes.

Emergencias ha establecido para este domingo la alerta nivel amarillo por vientos en la provincia de Castellón, interior y litoral norte de Valencia e interior y litoral sur de Alicante.

A partir de hoy el temporal empieza a remitir y se va reduciendo progresivamente la intensidad de las rachas y el nivel de los avisos meteorológicos hasta alcanzar, en las horas centrales del día, una situación sin ningún aviso de viento activo.

No obstante, a partir de esta misma tarde se prevé la reactivación de los avisos, inicialmente en el interior sur de la Comunitat Valenciana, con niveles amarillos, que podrían extenderse el lunes por la mañana a zonas del litoral.

La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos competentes en la gestión de emergencias mantener una vigilancia activa de todos los avisos emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias durante estos días.

Aunque los niveles de aviso por viento puedan disminuir de manera temporal, Emergencias advierte de que es fundamental mantener la precaución ya que incluso rachas moderadas pueden provocar caídas, desplazamientos de objetos o nuevos incidentes, especialmente en zonas que hayan sufrido daños significativos.

Por ello, recomienda extremar las precauciones ene los desplazamientos, evitar zonas arboladas o con elementos inestables y atender las indicaciones de Meteoalerta y de los servicios municipales. EFE