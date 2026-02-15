La finesa Alisa Vainio sorprende a las africanas en el Maratón de Sevilla

Sevilla, 15 feb (EFE).- La atleta finesa Alisa Vainio ha ganado este domingo la XLI edición del Maratón de Sevilla con un tiempo oficioso de 2.20:39, récord nacional de su país, por delante de las favoritas, la keniana Beatrice Jepchirchir Cheserek, segunda con 2.21:56 y la etíope Mulat Godu, tercera con 2.22.03. EFE

