Keshad Johnson conquista el concurso de mates de la NBA

Mikaela Viqueira

Inglewood (EE.UU.), 14 feb (EFE).- Keshad Johnson, alero de los Miami Heat, conquistó este sábado el concurso de mates de la NBA al lograr su primera victoria tras imponerse a la estrella de los San Antonio Spurs, Carter Bryant.

Ambos jugadores disputaron la fase final, después de concentrar el mayor número de puntos del jurado en una exhibición en la que también participaron Jase Richardson (Orlando Magic) y Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) y en la que destacó la ausencia del actual campeón y triple ganador en ediciones consecutivas del concurso de mates, Mac McClung.

La victoria de Johnson vino desprovista, ya que debía hacer frente a una actuación de Bryant que le valió 50 puntos, la máxima anotación del jurado, tras recoger la pelota de un tiro con el que logró pasarse la pelota entre las piernas y anotar con fuerza con un salto que puso a la grada en pie.

El alero de los Heat venía de realizar un mate en el que recogía la pelota para saltar y encestar con una mano, una jugada que le valió la media de 49,2 puntos.

Los números se tornaron en una última ronda que fue decisiva y que se le atragantó a Bryant, quien intentó varias veces un mate saliendo desde medio campo rebotando primero la pelota sobre el tablero.

En los últimos segundos, ya viendo que no le quedaba más tiempo, aseguró con un mate que convenció poco al jurado, que le otorgó 43 puntos con los que no pudo hacer frente a un imparable Johnson, quien logró 47,8 puntos después de una jugada que comenzó al final de la pista.

Le pudo la tensión a Bryant, que en vez de realizar un mate de prisa, hubiera tenido derecho a un último intento incluso después de que expirara el tiempo.

En total, el alero de los Heat logró una media de 97,4 puntos que lo proclamaron campeón, frente a los 93 que consiguió Bryant.

Al concurso de mates se sumó en esta edición del All Star NBA el 'Shooting Stars', un formato en el que cuatro equipos de tres jugadores -incluyendo a leyendas de la NBA- participan en una competición de tiro desde siete posiciones del campo para ver quién acumula más puntos.

El equipo 'Knicks', formado por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns  y la leyenda de la NBA Allan Houston resultó el ganador de esta prueba, que enfrentó al equipo 'All-Star', conformado por Holmgren, Hamilton y el alero de los Toronto Raptors, Scottie Barnes; con el equipo 'Cameron' integrado por Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) y Maguette.

El regreso de esta emblemática competición, ausente desde 2015, nace del deseo de la NBA por recuperar la magia de uno de sus activos financieros.

Aunque el formato ha pasado por desafíos recientemente, esta nueva etapa busca reconectar con el corazón de los aficionados, presentando un nuevo formato y recuperando otros que reinaron en el pasado para que el espectáculo de las estrellas vuelva a recuperar audiencia.

En las primeras filas del segundo día de celebración del All Star se encontraba el español Pau Gasol como espectador de lujo en el estadio Intuit Dome de Inglewood (California).

La ex estrella de Los Angeles Lakers fue captado por las cámaras, saludó a una ovación que se rindió ante él y, a continuación, tiró una pelota a los asistentes. EFE

