José Manuel Pérez y Laura Monje, primeros campeones nacionales de marcha en maratón

Cieza (Murcia), 15 feb (EFE).- El granadino José Manuel Pérez y la barcelonesa Laura Monje ganaron los títulos masculino y femenino en la primera edición del Campeonato de España de marcha atleta en la distancia maratón y se proclamaron campeón y campeona nacionales sobre los 42 kilómetros en la competición que tuvo lugar este domingo en la localidad murciana de Cieza.

Pérez, de 26 años, natural de Guadix y del club Trops Cuevas de Nerja, se impuso con autoridad marcando un tiempo de 3 horas, 11 minutos y 1 segundos y aventajó en 3 minutos y 16 segundos al local Manuel Bermúdez, del UCAM Athleo Cieza; y en 5 minutos y 15 segundos a Javier de Arriba, del Fent Camí Mislata de Valencia. Sólo nueve marchadores completaron el trazado tras darle 42 vueltas a un circuito de un kilómetro de longitud.

Por su parte, la vallesana Monje, de 23 años y perteneciente al CA Granollers, fue la ganadora todavía de forma más clara sobre sus rivales con una marca de 3 horas, 45 minutos y 30 segundos siendo secundada en el podio por Beatriz Cantero, del Cornellà Atlètic, a 8 minutos y 21 segundos; y Ainhoa Pinedo, del Unicaja Jaén Paraíso Interior, a 11 minutos y 39 segundos de la vencedora. Siete fueron las atletas que llegaron a la meta.

Estos han sido los nombres propios de una jornada incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y que devolvió a Cieza al foco de la marcha nacional con el Campeonato de España en ruta, que regresó tras haberlo acogido ya en los años 2000 y 2023. Hace 26 años los títulos fueron para Jesús Ángel García Bragado, en 50 kilómetros; y Eva Pérez, en 20, mientras que hace tres se impusieron Álvaro Martín y María Pérez, ambos en 35 kilómetros. EFE

