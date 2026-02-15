Espana agencias

José Manuel Pérez y Laura Monje, primeros campeones nacionales de marcha en maratón

Guardar

Cieza (Murcia), 15 feb (EFE).- El granadino José Manuel Pérez y la barcelonesa Laura Monje ganaron los títulos masculino y femenino en la primera edición del Campeonato de España de marcha atleta en la distancia maratón y se proclamaron campeón y campeona nacionales sobre los 42 kilómetros en la competición que tuvo lugar este domingo en la localidad murciana de Cieza.

Pérez, de 26 años, natural de Guadix y del club Trops Cuevas de Nerja, se impuso con autoridad marcando un tiempo de 3 horas, 11 minutos y 1 segundos y aventajó en 3 minutos y 16 segundos al local Manuel Bermúdez, del UCAM Athleo Cieza; y en 5 minutos y 15 segundos a Javier de Arriba, del Fent Camí Mislata de Valencia. Sólo nueve marchadores completaron el trazado tras darle 42 vueltas a un circuito de un kilómetro de longitud.

Por su parte, la vallesana Monje, de 23 años y perteneciente al CA Granollers, fue la ganadora todavía de forma más clara sobre sus rivales con una marca de 3 horas, 45 minutos y 30 segundos siendo secundada en el podio por Beatriz Cantero, del Cornellà Atlètic, a 8 minutos y 21 segundos; y Ainhoa Pinedo, del Unicaja Jaén Paraíso Interior, a 11 minutos y 39 segundos de la vencedora. Siete fueron las atletas que llegaron a la meta.

Estos han sido los nombres propios de una jornada incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y que devolvió a Cieza al foco de la marcha nacional con el Campeonato de España en ruta, que regresó tras haberlo acogido ya en los años 2000 y 2023. Hace 26 años los títulos fueron para Jesús Ángel García Bragado, en 50 kilómetros; y Eva Pérez, en 20, mientras que hace tres se impusieron Álvaro Martín y María Pérez, ambos en 35 kilómetros. EFE

Ij-fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Evans vuelve a ganar el Rally de Suecia y es el nuevo líder del Mundial

Infobae

Bolaños afirma que "Feijóo por fin habla claro y dice las mismas cosas que Vox": "Caretas fuera"

El titular socialista apunta contra el posicionamiento del jefe del PP al considerar que facilita un acercamiento abierto con la formación liderada por Santiago Abascal, subrayando la falta de diferencias entre ambas fuerzas políticas respecto a gobernabilidad

Bolaños afirma que "Feijóo por

Maíllo insta al Gobierno a topar precio del alquiler de viviendas: "No debemos acomplejarnos por hablar de intervención"

Antonio Maíllo propone limitar el valor de los arrendamientos y eliminar los pisos turísticos como solución para garantizar acceso a hogares asequibles, resaltando la importancia de proteger el bienestar de las familias en Andalucía y defender el interés público

Maíllo insta al Gobierno a

Breanna Stewart firma con el Fenerbahce para la Final 6 de la Euroliga

Infobae

Albares recibe el lunes al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco fallecidos en el incendio

Cinco fallecidos en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027