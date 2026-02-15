Espana agencias

IRENA: Hablan del apagón pero no de que España tiene el precio de luz más bajo de Europa

Sara Muñoz Vega

Madrid, 15 feb (EFE).- El director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Francesco La Camera, considera que el apagón peninsular del 28 de abril de 2025 no ha pasado factura a la imagen internacional de España y cree que esta experiencia hará que su capacidad para gestionar el sistema eléctrico sea "mucho más fuerte".

En una entrevista con EFE en Madrid, La Camera pone en valor el 'mix' eléctrico español, con una elevada penetración de energías renovables, e insiste en que "algunas personas mencionan el apagón, pero no destacan que España tiene el precio de la electricidad más bajo de Europa".

El italiano defiende a ultranza las energías renovables, pues "permiten producir electricidad a menor precio, crean empleo y riqueza y garantizan que los consumidores paguen menos".

No obstante, admite que un sistema descentralizado -que implica la generación de energía a partir de diversas fuentes, como las tecnologías renovables, las plantas de cogeneración y las microrredes eléctricas- "es más difícil de gestionar".

"Las renovables pueden proporcionar electricidad de forma muy segura", insiste La Camera, que entiende que el 'cero eléctrico' de la pasada primavera "ha fortalecido a España y le ha dado una mayor capacidad para gestionar las redes".

Precisamente a comienzos de 2026, España asumió la vicepresidencia de la 16ª Asamblea de IRENA, celebrada en la sede de esta organización multilateral, en Masdar (Abu Dabi), con una delegación encabezada por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Durante la charla, el director general de IRENA va más allá. "A veces olvidamos que hubo un tiempo en Europa en el que no existían las renovables y sólo había combustibles fósiles", relata antes de recordar un incidente similar sucedido en su país.

Fue el 28 de septiembre de 2003. Domingo. Gran Premio de Fórmula 1 de EE.UU. "(Michael) Schumacher estaba en duelo con (Juan Pablo) Montoya, y no pude ver la carrera porque un árbol cayó sobre un cable y nos quedamos sin electricidad en Italia durante 13 horas", cuenta a modo de anécdota.

Aquel apagón se originó de madrugada. Debido a una fuerte tormenta, un árbol cayó sobre una línea de alta tensión situada en el cantón suizo de Lucerna que era vital para la exportación de energía a Italia.

El episodio dejó sin luz durante horas a unos 56 millones de personas.

"Este tipo de cosas puede pasar", prosigue La Camera, que incide en que España puede aprender de la experiencia y demostrar su capacidad para gestionar un sistema energético descentralizado del que "todo el mundo siente un poco de envidia" por producir electricidad a un coste más bajo que otros países.

El debate continúa en España, a la espera del ansiado informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el cual se prevé que determine ya las responsabilidades del suceso.

De un lado, el comité liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica concluyó que se produjo por un problema de sobretensión con "origen multifactorial", como explicó la vicepresidenta tercera y titular del ramo, Sara Aagesen.

En concreto, dijo, faltaron capacidades de control de tensión "bien porque no estaban programadas con suficiencia (tarea de Red Eléctrica), bien porque las que estaban preparadas no proporcionaban adecuadamente lo que reserva la norma (competencia de las empresas) o una combinación de ambas".

Desde el operador del sistema, Red Eléctrica, defienden su programación y sostienen que el apagón se podría haber evitado si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión no hubieran incumplido.

Mientras que las eléctricas reiteran: el episodio se produjo por un error de planificación (labor de Red Eléctrica) sobre elementos necesarios para controlar la tensión ese día.

Para ellas, había una proporción descompensada de renovables intermitentes -eólica y solar-, que aún no estaban habilitadas para gestionar la tensión de forma dinámica, frente a un número reducido de fuentes síncronas -hidroeléctrica, ciclos combinados y nucleares-, que permiten un control preciso.

Desde entonces, Red Eléctrica opera en modo reforzado -lo que supone la entrada de más ciclos combinados-, y ha avanzado en la habilitación de las primeras renovables que podrán contribuir al control dinámico de tensión. EFE

