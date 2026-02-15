Galbiati: "Ha sido una victoria de carácter"

Bilbao, 15 feb (EFE).- Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia, se mostró "muy feliz" de la "victoria de carácter" conseguida por su equipo en Miribilla frente al Surne Bilbao (69-76) en un partido en el que consideró clave que sus jugadores se emplearan "en un buen nivel físico en defensa".

"El equipo ha demostrado un carácter increíble. Hemos competido jugando muy concenyrados contra un equipo que está en una forma excelente", comentó el técnico italiano en su valoración del partido antes de emplazar al lunes para valorar las lesiones que sufrieron durante el partido Khalifa Diop, Rodion Kurucs y Markus Howard.

"Hoy estoy muy contento por el equipo, mañana pensaremos en los los lesionados. No es fácil ganar fuera de casa en un pabellón muy caliente como este", apostilló Galbiati quien calificó de "increíble" el partido de Forrest aunque también alabó la actuación de otros jugadores como Diakité, Omoruyi, Villar o Kurucs.

El técnico baskonista, por otro lado, alabó también el comportamiento de la afición local, que despidió con aplausos la retirada de la pista de los lesionados, y creó un ambiente que le llevó a valorar a Miribilla como "uno de los mejores pabellones" en los que ha jugado esta temporada.

"En España he encontrado mucha cultura de deporte. Es un gran gesto", destacó Galbiati. EFE

ibn/jl