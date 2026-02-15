Elena Liaño bate en Estados Unidos el récord de España de la milla sub 23 de hace 29 años

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- La atleta murciana Elena Liaño Rengel, de 20 años, batió en una prueba en Estados Unidos el récord de España sub 23 de la milla en pista cubierta, que estaba en posesión de Patricia Padorno desde hace 29 años, concretamente desde 1987, con una marca de 4:47.92, según anunció la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Liaño, que cursa estudios en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, rebajó la marca en casi dos segundos al hacer un tiempo de 4:45.74 en el transcurso del Torneo de Invitación de San Valentín David Hemery celebrado en Boston, en la que la mediofondista española ofreció una gran imagen y acabó vigésima en la general sumando todas las categorías.

La murciana, además de superar la plusmarca de Padorno, mejoró en dos segundos su registro personal que era de 4:47.98, conseguido a primeros de este mes en la Badgers Windy Cityde Chicago.

Además, Liaño cuenta con un registro de 2:50.36 en 1.000 metros, 2.07.35 en 800, 58.76 en 400 y 4.29.83 en 1.500. EFE

