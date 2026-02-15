El viento, con rachas de 107 km/h, provoca un centenar de incidencias en la C.Valenciana

València, 15 feb (EFE).- El centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado de que en las últimas horas los consorcios provinciales de bomberos han atendido más de un centenar de servicios -91 de ellos en la provincia de Valencia-, por rachas de viento que han alcanzado los 107 km/h en La Pobla de Benifassà-Fredes, en la provincia de Castellón.

Otros registros de viento significativos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han sido los 86 km/h de Morella; 79 km/h de Vilafranca; 76 km/h en el Aeropuerto de Alicante-Elche; 74 km/h en la estación de Viveros de València; 73 km/h de Orihuela; 55 km/h de Rojales; 53 km/h de Villena y en la Universitat Politècnica de València (UPV y 48 km/h en Xàtiva.

Emergencias informa asimismo de que, con datos recogidos hasta las 16:00 horas, el consorcio provincial de Bomberos de Valencia ha atendido un total de 91 servicios por el viento; el de Castellón 31 y el de Alicante seis.

El área de Seguridad Pública y Emergencias del Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha realizado 19 servicios por viento, los bomberos de Alicante una veintena y los de València ciudad seis.

Por su parte, la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), ha informado de que en el municipio de Sacañet, en la comarca castellonense del Alto Palancia, se han registrado rachas de viento de más de 70 km/h durante 28 días y en la montaña de Aitana durante 31 días.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat recuerda que la Comunitat Valenciana continúa con alertas activas por viento y riesgo alto de incendio forestal en buena parte de su territorio y pide mantener la vigilancia ante posibles desprendimientos y caída de árboles. EFE