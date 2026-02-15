Espana agencias

El temporal afecta al suministro de agua en 33 pueblos andaluces y a 60.000 vecinos

Sevilla, 15 feb (EFE).- El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este domingo de que el reciente temporal ha provocado incidencias en el agua de consumo de 33 municipios de seis provincias, afectando a un total de 59.564 personas, aunque el suministro alternativo está garantizado.

Según una nota de la Consejería, Sanz ha explicado que las lluvias de las últimas semanas han causado problemas en cuatro municipios de Cádiz, dos de Córdoba, trece de Granada, tres de Huelva, dos de Jaén y nueve de Málaga, afectando tanto a núcleos urbanos como a pedanías.

Hasta la fecha se han emitido 21 resoluciones de no aptitud del agua, debidas principalmente a la turbidez (17 casos) o a la rotura de conducciones (13 casos).

El consejero ha asegurado que, pese a estas incidencias, el abastecimiento para consumo humano se ha mantenido mediante la distribución de agua embotellada o camiones cisterna.

El aumento de la turbidez ha afectado a captaciones subterráneas y superficiales en localidades como Iznájar (Córdoba), Dúdar y Riofrío (Granada), Jimena (Jaén) o Álora (Málaga), entre otras.

Por otro lado, los corrimientos de tierra han provocado roturas en tuberías en doce municipios, incluyendo San José del Valle (Cádiz), Monachil (Granada) e Hinojos (Huelva).

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, Sanz ha destacado que durante la semana del 2 de febrero, cuando se elevó el nivel de emergencia, no se detectó un aumento de enfermedades de declaración obligatoria ni brotes infecciosos relacionados con las lluvias.

Asimismo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha activado un plan de apoyo psicológico temporal a través del teléfono 900 400 061, operativo de 10:00 a 20:00 horas, para atender situaciones de estrés o ansiedad derivadas de la alerta meteorológica. EFE

mma/fs/mcm



