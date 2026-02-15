Espana agencias

El Real Madrid gana 0-3 en Lorca a un Alhama que sigue en descenso en la Liga F Moeve

Guardar

Lorca (Murcia), 15 feb (EFE).- El Real Madrid se impuso por 0-3 en su visita al Alhama Club de Fútbol ElPozo y sigue, a diez puntos de distancia, la estela del Fútbol Club Barcelona, que lidera la clasificación en la Liga F Moeve con 57 puntos sumados en 20 jornadas por los 47 que tienen las blancas en el mismo número de encuentros.

La Real Sociedad de San Sebastián ocupa la tercera plaza con 44 mientras que, por abajo, el cuadro alhameño continúa siendo el decimoquinto y penúltimo en la tabla -ocupa zona de descenso- con nueve paupérrimos puntos y una racha abierta de 12 derrotas seguidas en el campeonato.

El conjunto entrenado por Pau Quesada fue muy superior, tal y como se esperaba, en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca y lo materializó con los goles marcados por la sueca Hanna Bennison a pase de Iris Santiago en el minuto 9, la francesa Sandie Toletti de penalti en el 30 y Alba Redondo en el 48.

En el arranque del segundo tiempo el choque estaba ya casi resuelto y sin el casi teniendo en cuenta las dificultades del cuadro dirigido por Juan Antonio García "Randri" para hacer un gol -sólo lleva 11 tantos e hizo tres en las 12 últimas jornadas-.

Con el 0-3 en el marcador y después de que Sol Belotto hubiese evitado más tantos visitantes, Yaiza Relea "Yiyi" tuvo la mejor y prácticamente única ocasión del Alhama en el partido con un remate de cabeza que salvó Misa Rodríguez en una acción aislada del ataque local.

Ni siquiera pudo hacer el equipo del Guadalentín el considerado como gol del honor y la situación de las azulonas continúa siendo preocupante por su escasa capacidad de respuesta y por la situación clasificatoria en la que está.

Sólo el Levante Unión Deportiva, que ocupa el puesto de colista con ocho puntos, está por detrás y murcianas y valencianas son los conjuntos que a día de hoy descenderían a Primera RFEF Femenina, que es el segundo escalón del fútbol español en su versión femenina.

La línea de la salvación la marca el Dux Logroño, que también tiene nueve y esta tarde visitará al Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. El conjunto riojano es la referencia para salir del pozo en las que siguen las de Randri. EFE

Ij-fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Confederación del Ebro sigue dos crecidas en paralelo en la cabecera y el tramo medio

Infobae

Unos 80 alumnos de Grazalema retomarán las clases presenciales en Ronda y Zahara

Infobae

La Unidad Militar de Emergencia se retira de Ciudad Real tras el caudal de los ríos

Infobae

Juan Núñez empieza a trabajar en el Palau, en una nueva fase de recuperación de su rodilla

Infobae

Raphinha realiza parte del entrenamiento con el grupo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid