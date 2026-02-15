El PP exige la comparecencia de los 22 ministros sobre la ejecución de los fondos europeos

Madrid, 15 feb (EFE).- El PP ha pedido la comparecencia de los 22 ministros en el Congreso para que expliquen la ejecución de los fondos europeos en sus áreas al creer que han sido utilizados para justificar sus actuaciones sin tener que aprobar los presupuestos generales y que se pretende hacer lo mismo ahora con el fondo 'España Crece'.

Las solicitudes de comparecencia forman parte de una batería de 134 iniciativas parlamentarias registradas por los populares para extremar el control al Gobierno sobre la ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, Fondos Next Generation, y la repercusión de la última adenda aprobada por el Ejecutivo.

A las 22 comparecencias, han sumado 14 preguntas orales y 97 escritas y han reclamado el informe realizado por TRAGSATEC para la Dirección General de Pesca Sostenible.

Pretenden así poner el foco en lo que consideran una "pérdida de ambición transformadora del Gobierno" y un "fracaso global" de los fondos europeos.

En este sentido, denuncian que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta tapar su incompetencia anunciando un fondo soberano para no tener que devolver otros 10.500 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo presenta este lunes junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el fondo soberano 'España crece' que, dotado con 10.500 millones de euros, tiene como objetivo mantener el impulso inversor de los fondos europeos asociados al plan de recuperación.

Desde el PP, creen que España ha perdido una oportunidad para transformar la economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas.

Dicen que el Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de la economía española, en la que la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y las comunidades autónomas y la ausencia de una gestión eficaz ha lastrado, en su opinión, el impacto esperado.

Así, piden al ministro de Economía que dé cuenta del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las carencias en la supervisión de fondos europeos en España.

También exigen explicaciones a la ministra de Vivienda por la reducción del 13 % de los destinada a alquiler social y a la titular de Inclusión, Elma Saiz, por no haber destinado 176 millones de euros para crear 6.100 plazas de acogida.

Pregunta además al Gobierno por qué ha recortado un 40 % el presupuesto de los PERTE y ha eliminado compromisos clave como la Ley de Industria, además de otras 16 leyes con reformas de gran calado como las de pesca o diversidad familiar.

Según señalan, el Gobierno ha renunciado al 37,1 % de los fondos disponibles, 60.454 millones de euros de los 163.000 millones adjudicados a España. EFE