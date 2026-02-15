Espana agencias

El mercado da la razón a Bordalás

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 15 feb (EFE).- Hace apenas tres jornadas, José Bordalás, entrenador del Getafe, escuchó silbidos de un sector del Coliseum por primera vez en los nueve cursos en los que se ha sentado en el banquillo del club azulón. Todo ha cambiado. En sólo 180 minutos, el giro ha sido de 180 grados y de la tensión se ha pasado a la ilusión.

Cuando el pasado 2 de febrero el Getafe empató 0-0 frente al Celta, parte de la hinchada del conjunto madrileño explotó con los cambios de su entrenador en el minuto 90. La entrada de dos defensas como Nyom y Boselli fue interpretada como un acto de conservadurismo imperdonable en un momento en el que el Getafe acariciaba el descenso.

Terminó aquella jornada en la decimoséptima plaza, a solo un punto de los puestos de Segunda División. Bordalás, en rueda de prensa, también explotó, porque desde inicio del curso tuvo que pelear por sacar adelante a un equipo con una plantilla con 20 fichas de 25 posibles, varios lesionados, refuerzos veraniegos con escasa experiencia en Primera División y ventas de primeras espadas como Uche y Alderete.

Pedía a gritos refuerzos y ya en enero lanzó al aire su primer gran lamento justo después de perder en casa ante la Real Sociedad: "No se lo deseo a nadie y no merezco lo que está ocurriendo esta temporada". El segundo gran aviso lo dio tras escuchar los silbidos después de empatar con el Celta: "Si el club considera que yo soy un problema, ya sabe lo que tiene que hacer".

La realidad es que en ese momento ya se veían brotes verdes en el Getafe. Aunque aquel empate sin goles aumentaba hasta ocho la cuenta de partidos sin ganar consecutivos del cuadro azulón, por lo menos no perdía y era la segunda vez seguida después de empatar 1-1 en Girona.

En esos dos partidos, Bordalás ya alineó a tres de sus cinco fichajes: el defensa Zaid Romero y los delanteros Luis Vázquez y Martín Satriano. Un cuarto, otro defensa como Sebastián Boselli, vio ambos duelos desde el banquillo; y el quinto, Veljko Birmancevic, estaba a punto de llegar. El técnico azulón necesitaba un periodo prudencial para aclimatar a los nuevos. Y, en dos semanas, lo consiguió.

Justo antes de la explosión definitiva del Getafe, su presidente, Ángel Torres, el día del cierre del mercado, tras firmar a Birmancevic, aplacó la tensión con su entrenador y firmó la paz con unas declaraciones amistosas:

"No hay ningún problema con Bordalás. Al mister lo que hay que hacer ahora es apoyarle. Ya tiene 25 futbolistas y hay que recuperarse. Los mercados de invierno siempre se nos han dado mal, no sé por qué. No funcionamos, pero confío en la plantilla, en el cuerpo técnico y otro año más en Primera División".

El primer paso para confirmar esa recuperación que pedía Ángel Torres la dio el Getafe en Vitoria la pasada jornada. Ganó al Alavés 0-2, con solvencia en un partido muy completo. Luis Vázquez, que ya marcó en su estreno ante el Girona, firmó su segundo tanto. Romero, fue un cerrojo en defensa; y Satriano, se destapó como un ariete perfecto para jugar de espaldas y abrir espacios.

Tres de los nuevos, sumaron. Apuntalaron al Getafe y devolvieron al equipo de Bordalás esa identidad perdida de equipo sólido atrás y contundente arriba. Y el siguiente encuentro, este sábado frente al Villarreal, era una prueba de fuego para confirmar la recuperación del club madrileño.

No defraudó, porque ganó 2-1 a uno de los mejores equipos de LaLiga. Firmó una primera parte excelsa y, otra vez, los nuevos fichajes, jugaron como si llevaran muchos años en el Getafe. Satriano marcó el segundo gol, Romero otra vez fue un seguro atrás y Luis Vázquez aportó muchísimo trabajo. Bordalás cambió los pitidos por aplausos en sólo quince días.

Su público olvidó por completo todos los problemas del pasado. De nuevo, su entrenador era un mago del banquillo capaz de exprimir a su plantilla hasta límites insospechados. Pero, para eso, necesitaba una plantilla que no tenía.

En cuanto llegaron los refuerzos que tanto pidió, aparecieron los buenos resultados: cuatro partidos sin perder, ocho puntos de doce posibles y una escalada desde la decimoséptima hasta la undécima plaza: Bordalás, al final, tenía razón. El mercado, se la dio. EFE

