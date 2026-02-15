El levantinismo recibe a Pepelu con gritos en su contra y billetes con su cara

Valencia, 15 feb (EFE).- Los aficionados del Levante UD recibieron al futbolista del Valencia José Luis García Pepelu, formado en las categorías inferiores del conjunto ‘granota’, con gritos de “Pepelu es una rata” y con billetes con su cara en su regreso al Ciutat de València.

Los cánticos y los billetes, acompañados del lema ‘Pepelu judas’, comenzaron en los adelaños del campo del Levante con la llegada del autobús del Valencia y se repitieron una vez saltó el conjunto de Mestalla al césped para calentar.

Pepelu, que es titular en su regreso por primera vez al Ciutat, llegó al Valencia durante el verano del 2023, cuando el Levante perdió ante el Deportivo Alavés la final por el ascenso a la Liga EA Sports y después de haber renovado hasta el 30 de junio de 2032. EFE

