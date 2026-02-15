Espana agencias

El español Sergio Canales le da triunfo al Monterrey en el Clausura mexicano

Monterrey (México), 14 feb (EFE).- El español Sergio Canales convirtió un gol este sábado para darle a los Rayados de Monterrey una victoria por 1-0 sobre el León en el Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la sexta jornada, Canales convirtió de cabeza a pase del argentino Luca Orellano en el minuto 24 para resolver un partido de lucha en mitad de la cancha y pocas llegadas claras a puerta.

León presionó en el arranque, pero los Rayados dominaron después del minuto 10 y estuvieron cerca de tomar ventaja con un par de remates del español Oliver Torres.

Fue su compatriota Canales quien, en el 24, puso el 1-0, decisivo del encuentro.

El resto de la primera parte fue de dominio de los locales, aunque con pocas jugadas de peligro.

León comenzó mejor la segunda parte y en el 52 creó amenaza con un remate del colombiano Stiven Barreiro, detenido por su compatriota Stefan Medina. En el cierre del encuentro, los dos cuadros apostaron a atacar, mas se neutralizaron.

Monterrey subió al quinto lugar con tres victorias, un empate, dos derrotas y 10 puntos, cinco menos que el líder Guadalajara. León va decimosexto con cuatro puntos.

En otro encuentro, el Necaxa del entrenador uruguayo Martín Varini venció por 1-2 al Juárez FC con goles de los argentinos Julián Carranza y Javier Ruiz, luego de que el cuadro de cabeza había tomado ventaja con un tanto del brasileño Ricardinho.

Un par de horas antes, el venezolano Salomón Rondón convirtió su tercer gol del año, segundo consecutivo, en la victoria de los Tuzos de Pachuca, 3-1 sobre el Atlas.

El marroquí Oussama Idrissi, Brian García y Salomón anotaron por los Tuzos y Alfonso González descontó por los Rojinegros.

En otro partido de este sábado, el italiano de origen brasileño Joao Pedro anotó su sexto gol del año para confirmarse como líder de los anotadores en la victoria del San Luis, 3-0 sobre el Querétaro. El paraguayo Jesús Medina y Miguel García completaron la goleada.

El viernes, el portugués Paulinho le dio al campeón Toluca una victoria por 1-0 sobre Tijuana y los Pumas UNAM superaron por 2-3 al Puebla con anotaciones de Guillermo Martínez, del paraguayo Robert Morales y del brasileño Juninho. EFE

