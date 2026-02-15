Espana agencias

El duelo Del Toro-Evenepoel atracción de un lujoso Tour UAE

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El duelo entre el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates) y el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), con 6 victorias esta temporada, será una de las principales atracciones de la 8ª edición del Tour UAE, única carrera World Tour que se disputa en Oriente Medio y que se llevará a cabo desde lunes 16 al domingo 22.

 Un exámen especial para el mejor equipo del mundo, el UAE, que en "casa" tratará de renovar el título que logró en 2025 Tadej Pogacar, en esta ocasión ausente. La falta del esloveno será suplida por un potente equipo que lideran el campeón mexicano Isaac del Toro y el británico Adam Yates. En la formación emiratí también se esperan resultados óptimos al esprint con el velocista colombiano Sebastián Molano.

Evenepoel llega lanzado con 6 victorias en la temporada

La presencia del doble campeón olímpico Remco Evenepoel despierta el interés por ver a un corredor que se ha mostrado intratable en lo que va de curso, con 6 victorias, lo que apunta a un salto de calidad de un corredor estrella del pelotón mundial.

El duelo UAE-Bora será interesante, sobre todo en las citas de montaña de Jebel Mobrah y Jebel Hafeet, en la tercera y sexta etapa, ambas con final en alto. En la lucha por los puestos de honor el Tour UAE subraya también nombres como el del italiano Antonio Tiberi (Bahrain).

Una cita en Oriente Medio que acapara un buen ramillete de destacados velocistas, que tendrán no menos de 3 oportunidades para levantar los brazos. Estarán en la salida el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), el británico Ethan Hayter (Soudal), el neerlandés Fabio Jakobsen (PicNic), el citado Sebastian Molano, el australiano Sam Welsford (Ineos) o el belga Gerben Thijssen (Alpecin).

En el pelotón español Movistar sigue su gira por aquellas latitudes después de presencia en Omán. Pablo Castrillo y el boyacense Nairo Quintana, serán las opciones para tratar de disputar la general ante la ausencia por lesión de Enric Mas.

En las 7 etapas del recorrido se incluye la novedad de la subida a Jebel Mobrah en la tercera etapa, después de 2 jornadas interesantes. En la primera, turno para los velocistas entre Madinat Zayed Majlis y el Palacio de Liwa.

En el segundo capítulo, turno para la crono, de 12,3 km en la isla de Al Hudayriyat. El recorrido no es largo ni excesivamente técnico, pero se abrirán las primeras diferencias en la general.

Después llegará la montaña, salida en Umm al Qwain, y tras 182,9 km meta en Jebel Mobrah tras una ascensión doble de casi 16 km. Los primeros 6 km tienen una pendiente media del 5,9 %, y, tras un descenso de 1,4 km, llegarán muros que alcanzan el 21 %. Los últimos 6,8 km del Jebel Mobrah tienen una media elevada del 11,9 %. Los favoritos se batirán para ir perfilando la general.

Tras el novedoso examen, de nuevo los velocistas a escena en la cuarta jornada por la región desértica de Hajar, donde el principal peligro podría ser el viento.

La quinta etapa desde Dubai hasta la Universidad Hamdan bin Mohammed Smart de Dubái tendrá un recorrido de 165,8 km. El final es llano, por lo que los esprimters dispondrán de la última oportunidad.

Un día después, en la sexta etapa, se decidirá la carrera en las pendientes del monte Jebel Hafeet, ya icono del UAE Tour. Los últimos 10,8 km tienen una pendiente media del 6,8 por ciento. Corredores como Adam Yates y Pogacar saben lo que es ganar en este distinguido escenario.

El Tour de los EAU finalizará con una etapa llana desde el Museo Nacional Zayed hasta el rompeolas de Abu Dabi. En el recorrido, los altos edificios, la isla de Yas y el Circuito de Fórmula 1 de Yas Marina.

Día Etapa                          Recorrido                 Km

16 1a               Madinat Zayed Majlis-Liwa Palace      144

17 2a                 Al Hudayriyat Island (CRI)          12.2

18 3a               Umm al Quwain-Jebel Mobrah              183

19 4a                 Fujairah-Fujairah                    182

20 5a   Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed University 166

21 6a            Al Ain Museum-Jebel Hafeet                 168

22 7a     Zayed National Museum-Abu Dabi Breakwater         149

. 2025: Tadej Pogacar

. 2024: Lennert Van Eetvelt (BEL)

. 2023: Remco Evenepoel (BEL)

. 2022: Tadej Pogacar (ESL)

. 2021: Tadej Pogacar (ESL). EFE

