El Cádiz iguala su segunda peor racha en Segunda desde hace 32 años

Cádiz, 15 feb (EFE).- El Cádiz, con un punto de 15 posibles, ha igualado este sábado su segunda peor racha en Segunda División desde hace 32 años, cuando en la temporada 93-94 perdió siete partidos seguidos y no pudo sumar en ese periodo.

El conjunto que entrena Gaizka Garitano volvió a puntuar con su empate en El Plantío frente al Burgos (1-1) pero sigue sin ganar desde la jornada 22, después de haber unido cuatro derrotas seguidas ante el Albacete (1-0), Granada (1-2), Huesca (1-0) y Almería (1-2).

La temporada pasada, los gaditanos sumaron un solo punto desde la séptima jornada a la undécima, con derrotas frente al Eldense (1-2), Huesca (3-1), Racing de Santander (0-1) y Éibar (1-0), además de obtener un empate contra el Málaga (2-2).

En la campaña 2007-08, esa racha de un punto en cinco partidos en Segunda División la padeció dos veces el Cádiz, primero a partir de la quinta jornada y más tarde, desde la 35 a la 39.

El primer ciclo comprendió derrotas contra el Córdoba (0-1), Castellón (2-0), Éibar (1-2), Ejido (1-0) y una igualada con Las Palmas (0-0); después, los gaditanos perdieron contra el Sporting de Gijón (0-1), Ferrol (2-1), Celta (5-2) y Nastic de Tarragona (0-2) y sumaron el único punto de este ciclo en un empate ante la Real Sociedad (2-2).

En la temporada 1993-94, el Cádiz sufrió una racha aún peor con siete derrotas seguidas, desde la novena jornada a la decimoquinta, frente al Real Murcia (0-1), Castellón (4-0), Éibar (2-1), Leganés (1-2), Real Madrid B (2-1), Betis (0-2) y Real Burgos (2-1). EFE

