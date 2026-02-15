El Atlético malgasta la euforia en una Liga que descuelga a Levante y Oviedo

Óscar González

Madrid, 15 feb (EFE).- Frente al rearme moral del Real Madrid, que concluye líder la semana y obliga a ganar el lunes al Barcelona en Girona, el Atlético volvió a disolver en LaLiga la euforia acumulada en la Copa, en una vigésima cuarta jornada que descuelga a Levante y Oviedo, cada vez más lejos de la salvación aunque con un partido pendiente ambos.

El Atlético de dos caras, el que sepulta en fin de semana las alegrías que obtiene en la Copa, volvió a aparecer de forma estruendosa en Butarque, donde fue goleado por el Rayo (3-0), con otra decepcionante presentación lejos del Metropolitano.

LaLiga empieza a ser un problema para el Atlético, que no solo ya no cree en la posibilidad de luchar por el título, sino que ha vuelto a perder el tercer puesto ante el Villarreal, pese a la derrota de este en Getafe, y navega sin rumbo por un torneo que se le atraganta a domicilio, con tres únicas victorias como visitante.

Distanciado en 15 puntos del Real Madrid y en 13 del Barcelona, que mañana cierra la jornada en Montilivi, el equipo de Diego Simeone pone el foco en la eliminatoria de 'Champions' ante el Brujas y se agarra a su deslumbrante paso por la Copa, pero necesita asegurar su plaza entre los cuatro primeros de la Liga. Un objetivo de mínimos que puede complicarse.

Caótico, sin centro del campo, inoperante en ataque y endeble en defensa, el conjunto rojiblanco naufragó en Leganés cuando parecía tenerlo todo a favor; un campo 'neutral' -Butarque por el mal estado del terreno de juego de Vallecas- con poco más de 5.000 aficionados -por el desencuentro entre directiva y seguidores-, y un equipo en zona de descenso, derrotado en las tres fechas precedentes.

Pero creyó más en la victoria el equipo de Iñigo Pérez, presionó mejor y dejó sin respuesta a los rojiblancos con dos goles antes descanso (Fran Pérez y Óscar Valentín) y otro de Nobel Mendy en el tramo final.

"Los partidos no se eligen. Hemos tirado la Liga", clamó muy enfadado el capitán Jan Oblak tras el partido, pero el mensaje en sentido contrario había llegado desde la misma alineación, porque, pensando tanto en el cansancio acumulado el jueves como en el partido de Liga de Campeones ante el Brujas, Simeone hizo nueve cambios respecto a la exhibición ante el Barcelona -solo repitieron los laterales Nahuel Molina y Matteo Ruggeri-.

No le funcionó y el experimento dejó a jugadores señalados (Cardoso, Baena, Lenglet...) sustituidos en un segundo tiempo en el que no fue suficiente la entrada de Ademola Lookman, Julián Álvarez o Marcos Llorente.

Las victorias en el Metropolitano, hace una semana, y Son Moix este domingo devuelven al conjunto de Manuel Pellegrini a la carrera por una plaza en la Liga de Campeones. Con cuatro puntos menos que Villarreal y Atlético y seis más que el Espanyol, el Betis piensa en cotas más altas.

Abde y Cedric Bakambú abrieron en el primer tiempo una distancia que solo pudo reducir con un gol tras el descanso el kosovar Vedat Muriqi. 'El pirata' suma ya 16 goles y es el segundo artillero del campeonato, solo superado por Kylian Mbappé, pero no es suficiente para evitar que el Mallorca caiga a puestos de descenso, con un punto menos que el Rayo (24).

El derbi de la supervivencia, el primero con ambos equipos amenazados por el descenso, rescató al Valencia, gracias a los goles en la segunda mitad del belga Largie Ramazani y del nigeriano Umar Sadiq.

La victoria da oxígeno a Carlos Corberán, que la pasada semana oyó cómo una mayoría de la afición valencianista pedía su dimisión, y hunde al Levante, que se quejó del segundo gol, por posible falta previa de Sadiq, sufrió la expulsión por dos amarillas consecutivas del hondureño Kervin Arriaga y consideró una falta de respeto que el suizo Eray Cömert festejase ondeando su camiseta valencianista envuelta en un palo del córner, lo que desembocó en una tangana entre jugadores.

El trabajo incompleto del Real Oviedo le permite al Athletic regresar a la mitad de la tabla, con los mismos puntos que la Real Sociedad. Fue mejor el conjunto del uruguayo Guillermo Almada en la primera parte, en la que se adelantó con un gol de Ilyas Chaira, pero se vio superado por los de Ernesto Valverde tras el descanso con un gran gol de Mikel Jauregizar y un penalti ejecutado por Oihan Sancet.

Alejados a nueve y siete puntos de la salvación, el futuro es cada vez más oscuro para Oviedo y Levante, en una Liga que complica la situación del Mallorca, antepenúltimo, y mantiene aún en vilo a Rayo, Elche, Girona, Valencia, Alavés y Sevilla, separados por una sola victoria de la zona de descenso. EFE