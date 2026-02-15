Eder Mallo sustituye como árbitro a Álvaro Moreno para el Eibar-Racing Club

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- Eder Mallo, del comité vasco, sustituye como nuevo colegiado para este domingo del Eibar-Real Racing Club a Álvaro Moreno, que no estará por baja médica en el partido de la jornada 26 de la Liga Hypermotion.
El resto del equipo arbitral, con Iván Caparrós en el VAR, no sufre variación alguna, según informó el Comité Arbitral. EFE
