Diez eurodiputados visitan Extremadura para evaluar el impacto del cierre de Almaraz

Mérida, 15 feb (EFE).- Diez eurodiputados encabezados por el presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzońca, se desplazarán este lunes a Extremadura para recabar información sobre el posible cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y las implicaciones que ello tendría para España y para la transición energética en la Unión Europea.

Los eurodiputados se reunirán mañana con el peticionario que llevó el asunto ante la comisión, la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', y discutirán la situación con las autoridades locales y regionales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, además de representantes de los grupos políticos en el Parlamento regional.

Al día siguiente, visitarán la planta acompañados por expertos y representantes del Comité de Empresa, según ha informado el Parlamento Europeo en un comunicado.

La delegación esta formada por eurodiputados de Polonia, Grecia, Países Bajos, Alemania y España de distinto signo político.

Según ha informado la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', la misión evaluará el impacto económico, social y energético que tendría el cierre de una infraestructura que aporta el 7 % de la electricidad nacional y da empleo a 4.000 familias en una comarca con alto riesgo de despoblación.

En su opinión, la energía que proporciona es limpia, estable y segura y evita la emisión a la atmósfera de seis millones de toneladas de CO₂ al año, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Después de un año de movilizaciones por la continuidad de Almaraz, "Europa viene a escuchar al territorio", ha destacado el colectivo.

"Frente al silencio o la falta de respuesta que hemos encontrado a nivel nacional, el Parlamento Europeo ha decidido comprobar por sí mismo qué está en juego en Almaraz”, ha declarado el presidente de la plataforma, Fernando Sánchez.

A su juicio, la visita es un punto de inflexión en su lucha para hacer valer sus argumentos desfavorables a un cierre, ya que, bajo su punto de vista, va en contra de algunos de los principios básicos de la UE.

“La visita se produce en un momento esencial para la plataforma porque seguimos sumidos en la incertidumbre y pendientes de la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prorroga de tres años de la central. También a la expectativa de que el Gobierno de luz verde a esa prorroga por encima de cuestiones ideológicas y tome decisiones basadas en la economía, la industria y la defensa del empleo que genera la planta”, ha explicado.

Sánchez ha subrayado que el debate se produce en un contexto europeo marcado por la revisión de políticas energéticas y por el reconocimiento del papel de la energía nuclear en la descarbonización y la estabilidad del sistema eléctrico.

“Cerrar una central como Almaraz no es solo una decisión energética; es una decisión social, económica y territorial con consecuencias irreversibles”, ha advertido.

“Lo que pedimos es algo muy sencillo: que se escuche al territorio y se analicen los hechos sobre el terreno, lejos de un discurso excesivamente politizado que en España ha impedido hasta ahora un debate sereno sobre el futuro de Almaraz”, ha expuesto.

La eurodiputada del PP Elena Nevado del Campo, que formará parte de la delegación, ha destacado en un comunicado que esta misión "permitirá comprobar sobre el terreno si el Gobierno de España tiene un plan realista para compatibilizar el cumplimiento de los objetivos climáticos comprometidos con Europa".

La delegación había pedido una reunión con la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha rechazado el encuentro, según el PP. EFE