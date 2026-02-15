Espana agencias

Detenido por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una casa de Pilas (Sevilla)

Guardar

Sevilla, 15 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre que instaló una cámara oculta en un dormitorio de una vivienda en Pilas (Sevilla) para grabar a dos mujeres que vivían en ella mientras se cambiaban de ropa.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se atribuye al hombre un delito contra la intimidad por estos hechos que comenzaron en abril de 2024 y se prolongaron durante cuatro meses.

El detenido era una persona cercana a los habitantes de la casa y se encargaba del cuidado de uno de ellos; una de las víctimas se percató de la presencia del dispositivo en el dormitorio e interpuso una denuncia.

Los agentes analizaron el contenido del mismo, corroborando que las mujeres habían sido grabadas hasta en cinco ocasiones desnudándose mientras se cambiaban de ropa.

Tras el registro de la habitación del supuesto autor, se ha incautado numeroso material telefónico e informático, que aún sigue en estudio, por lo que la investigación continúa abierta por la Guardia Civil de Pilas, no descartándose el hallazgo de más víctimas una vez analizados la totalidad de los dispositivos incautados.

El Juzgado en funciones de guardia del partido judicial de Sanlúcar la Mayor en Sevilla ha dictaminado medida cautelar de alejamiento del supuesto autor de las grabaciones hacia las víctimas en el marco de diligencias instruidas por el delito contra la intimidad. EFE

---/oli

lra/fs

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La UE presenta al Congreso sus planes para reforzar la defensa: plan antidrones, apoyo a Ucrania y misión en el Ártico

El responsable de Defensa de la Unión Europea expondrá ante legisladores españoles los principales avances en tecnología militar, respaldo estratégico a Kiev y nuevas medidas de seguridad en zonas polares para responder a emergencias y fortalecer la protección continental

La UE presenta al Congreso

Buscan en el río Bidasoa a un hombre que saltó al agua tras un intento de robo en Irun

Infobae

Illa regresa al Palau de la Generalitat tras un mes de baja y en un clima de alto voltaje

Infobae

Los Mossos detectaron en 2025 en Cataluña 161 procesos de radicalización violenta temprana

Infobae

2-1. El Barcelona pierde en Montilivi y cede el liderato

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El “método de la siembra”,

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

Vox lidera entre los primeros votantes: el 27,1% de jóvenes entre 18 y 20 años lo elegiría hoy en las próximas elecciones

Abascal (Vox) vuelve a imponerse a Feijóo como alternativa para liderar el Gobierno, según el CIS

El CIS dibuja una amplia mayoría de españoles que percibe a Donald Trump como un “peligro” para la paz mundial

ECONOMÍA

Adif confirma que la vía

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

¿Por qué los jóvenes españoles no se afilian a los sindicatos?

La subida del salario mínimo interprofesional generará cambios en los subsidios para trabajadores mayores de 52 años

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027