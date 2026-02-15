Detenido por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una casa de Pilas (Sevilla)

Sevilla, 15 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre que instaló una cámara oculta en un dormitorio de una vivienda en Pilas (Sevilla) para grabar a dos mujeres que vivían en ella mientras se cambiaban de ropa.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, se atribuye al hombre un delito contra la intimidad por estos hechos que comenzaron en abril de 2024 y se prolongaron durante cuatro meses.

El detenido era una persona cercana a los habitantes de la casa y se encargaba del cuidado de uno de ellos; una de las víctimas se percató de la presencia del dispositivo en el dormitorio e interpuso una denuncia.

Los agentes analizaron el contenido del mismo, corroborando que las mujeres habían sido grabadas hasta en cinco ocasiones desnudándose mientras se cambiaban de ropa.

Tras el registro de la habitación del supuesto autor, se ha incautado numeroso material telefónico e informático, que aún sigue en estudio, por lo que la investigación continúa abierta por la Guardia Civil de Pilas, no descartándose el hallazgo de más víctimas una vez analizados la totalidad de los dispositivos incautados.

El Juzgado en funciones de guardia del partido judicial de Sanlúcar la Mayor en Sevilla ha dictaminado medida cautelar de alejamiento del supuesto autor de las grabaciones hacia las víctimas en el marco de diligencias instruidas por el delito contra la intimidad. EFE

