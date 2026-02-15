Espana agencias

Casi la mitad de la población de 25 a 39 años en Barcelona o Madrid nació en el extranjero

Madrid, 15 feb (EFE).- Cerca del 50 % de la población entre los 25 y los 39 años, en plena edad de trabajar, en provincias como Barcelona, Madrid, Girona, Lleida o Baleares ha nacido en el extranjero, una cifras que multiplican hasta por cinco las de otras zonas como Córdoba, Badajoz y Jaén.

Al mismo tiempo, entre el 20 y el 30 % de los residentes mayores de 55 años, cerca ya del fin de la vida laboral o en edad de estar jubilados, en provincias como Alicante/Alacant, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Las Palmas han nacido también en otros países desde los que han venido a vivir a España.

En pleno debate sobre el proceso de regularización de alrededor de medio millón de inmigrantes impulsado por el Gobierno y cuando los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sitúan en los 3,04 millones de personas de media en enero los trabajadores extranjeros en España, las cifras de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2026 permiten analizar la situación con más detalle.

En esos datos, de la última Estadística Continua de Población del INE, se puede observar por ejemplo que el 50,6 % de la población de la provincia de Barcelona de 30 a 34 años ha nacido en el extranjero, y también el 46,8 % de la de Girona, el 46 % de la de Lleida y el 45,3 % de la de Madrid.

Unas cifras que multiplican casi por cinco las de Jaén (10,2 %), Córdoba (10,5 %) y Badajoz (10,7 %).

Casi lo mismo ocurre en la franja de edad de 35 a 39 años, con un 48,4 % de residentes en Barcelona nacidos fuera de España, un 47 % en Girona, un 46 % en Lleida, un 43,2 % en Baleares, un 43,1 % en Tarragona y un 42,7 % en Madrid.

Porcentajes también mucho más altos que los de Córdoba (9,7 %), Badajoz (10 %) y Jaén (10,2 %).

En el segmento de edad de 25 a 29 años, la población nacida en el extranjero alcanza el 45,6 % en Barcelona, el 44,3 % en Girona, el 44 % en Lleida y el 43,4 % en Madrid, mientras que en Córdoba es el 10,1 %, en Jaén el 10,5 % y en Badajoz el 11,4 %.

A medida que aumenta la edad de los residentes se reducen los porcentajes y aparecen en los primeros puestos otras provincias.

De 55 a 64 años las provincias con mayor proporción de personas nacidas fuera de España son Alicante/Alacante (30,6 %), Baleares (28,4 %) y Santa Cruz de Tenerife (27,9 %), alrededor de seis veces más que en Jaén (4,5 %), Badajoz (4,6 %) y Córdoba (4,8 %).

Entre los 65 y los 74 años aparecen arriba las provincias de Alicante/Alacant (28,5 %), Málaga (23,8 %), Santa Cruz de Tenerife (23,4 %), Baleares (21,3 %) y Las Palmas (19,6 %), mientras que Barcelona está en este caso en el puesto 12 (13,1 %).

Las mismas provincias ocupan los cinco primeros puestos en las franjas de edad de 75 a 84 años y de 85 y más, cada vez con porcentajes más bajos, con Alicante/Alacant en cabeza en la primera con un 25,7 % y Málaga en la segunda con un 14,3 %.

Y lo mismo ocurre en el caso de los menores -realmente la estadística del INE distingue por quinquenios, de modo que se agrupa entre los 0 y los 19 años-, en el que la cifra más alta de población nacida en el extranjero se registra en Alicante/Alacant, con un 20,3 %, por delante de Santa Cruz de Tenerife (17,3 %) y Soria (17,1 %), y la más baja en Córdoba (3,8 %), seguida de Badajoz (4,4 %) y Sevilla y Jaén (5,1 % en ambas).

De cada 100 personas residentes en España nacidas en el extranjero, 11 tienen 19 años o menos, 16 entre 20 y 29 años, 42 entre 30 y 49 años, 22 entre 50 y 64 años y nueve 65 y más años.

Con más detalle, de los más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, el 11 % (1.100.539) tiene 19 años o menos, el 6,6 % (660.612) entre 20 y 24, el 9,6 % (959.749) de 25 a 29 años, el 10,5 % (1.054.980) de 30 a 34 años, otro 10,5 (1.054.890) de 35 a 39 años, también un 10,5 % (1.052.542) de 40 a 44 años, el 10,3 % (1.030.186) de 45 a 49 años, el 8,8 % (884.316) de 50 a 54 años, el 7,3 % (729.156) de 55 a 59 años, el 5,5 % (545.970) de 60 a 64 años y el 9,3 % (931.641) de 65 y más años. EFE

