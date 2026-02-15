Cardona, Alonso y el equipo olímpico de esqui montaña llegan este lunes a Bormio

Bormio (Italia), 15 feb (EFE).- El catalán Oriol Cardona, principal baza española en los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo -en la prueba esprint-, la andaluza Ana Alonso -que junto al anterior también apuntan alto en el relevo mixto- y el resto del equipo olímpico hispano de esquí de montaña, deporte que debuta en el calendario olímpico, viajan este lunes a Italia, donde quedarán concentrados en Bormio, según informaron a EFE fuentes de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.

La granadina Alonso -recuperada de forma heroica de las graves lesiones que sufrió tras ser atropellada hace cuatro meses mientras se entrenaba en bicicleta- volará, junto a su entrenador, Javier Argüelles, desde Granada hasta Barcelona, donde ambos se unirán al resto de los olímpicos españoles, un equipo que, además de Cardona, también integran los catalanes María Costa y Ot Ferrer.

En la Ciudad Condal, todos tomarán un avión hasta Milán y desde la capital de la Lombardía se desplazarán por carretera hasta Bormio, donde se disputarán las pruebas olímpicas.

El jueves 19 tendrán lugar las pruebas esprint y el sábado 21 el relevo, competiciones en las que España no sólo aspira a aumentar su (exiguo) botín de medallas en Juegos de invierno -cinco en total-, sino que apunta a su segundo oro olímpico de toda la historia, después del que ganó Francisco Fernández Ochoa -el irrepetible 'Paquito'- en el eslalon de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Sapporo (Japón) de 1972. EFE