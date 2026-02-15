Buscan por segundo día a un desaparecido en el río Pisuerga a su paso por Valladolid

Valladolid, 15 feb (EFE).- Agentes de la Policía Local y una dotación de bomberos compuesta por una barca grande de rastreo han reanudado en la tarde de este domingo la búsqueda de una persona que habría caído al río Pisuerga a su paso por Valladolid.

Según han informado a EFE fuentes de la policía municipal y de los bomberos, el caudal del río y la fuerza con la que cuenta debido a las crecidas provocadas por las borrascas dificultan las tareas de búsqueda, que comenzaron en la tarde del sábado cuando una persona avisó al 112 de que había visto a alguien caer al río y pedir auxilio cerca del puente de Santa Teresa.

Estos efectivos peinaron la zona indicada, incluyendo orillas y superficie del río, con el fin de localizar a la persona, aunque sin éxito.

Este domingo han reanudado las tareas de búsqueda, que harán especial hincapié en zonas en las que la persona desaparecida pudiera haber quedado enganchada, como troncos o malezas, han precisado las mismas fuentes.

En estos momentos, el Pisuerga está en nivel amarillo de peligrosidad a su paso por la capital vallisoletana, con un nivel de 2,62 metros y un caudal de 695,71 m3/s.EFE