Espana agencias

26-28. El Nava coge aire y hunde al Frigoríficos

Guardar

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 15 feb (EFE).- El Balonmano Nava dio un paso de gigante hacia la permanencia después de derrotar al Frigoríficos del Morrazo (26-28), que se hunde en la zona de descenso y, además, pierde la diferencia de goles particular con el conjunto segoviano.

Al equipo gallego le pudo la ansiedad. El partido estaba marcado en rojo en el vestuario de O Gatañal y eso se notó en la pista. Sin ideas en el ataque posicional y sin respuesta en el banquillo, el Frigoríficos fue a remolque durante toda la segunda parte.

Pese a ello, un par de paradas del portero croata Ivan Panjan y la mejoría defensiva de los gallegos le hicieron daño al Nava, que encajó un parcial 5-2. Su entrenador, Carlos Villagrán, pidió tiempo muerto (25-24, min.51).

A partir de ahí, la igualdad fue máxima. El portero bielorruso Dzmitry Patotski sacó un par de bolas, antes de que italiano Nico D´Antino estrellase un lanzamiento de siete metros contra el poste para situar el 27-26. Y el Frigoríficos, que solo marcó un gol en los últimos nueve minutos, lo pagó.

El Nava entró en el último minuto mandando por la mínima. El lanzamiento de David Valderhaug se fue alto y Villagrán pidió tiempo muerto a falta de 20 segundos. El entrenador del Frigoríficos, incomprensiblemente, mandó su defensa a los seis metros, y David Fernández selló el triunfo navero a falta de cinco segundos.

Ficha técnica:

26.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Arnau Fernández (-), David Valderhaug (5), Pablo Castro (-), Manu Pérez (2), Gayo (5) y D´Antino (4,2p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Santi López (3), Samu Pereiro (1), Rivero (1), Gallardo (-), Ludman (-), Arón Díaz (3), Quintas (-) y Javi García (2).

28.- Balonmano Nava: Patotski, Marugán (1), Brais González (3), Javier Carrión (3), Gonzalo Carró (1), David Roca (1) y Marcos Da Silva (4) -equipo titular- Martins (ps), Bandeira (4), Bonanno (-), Baptista (4), Ahumada (1), David Fernández (2), Herranz (2) y Reig (2).

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 3-4, 7-6, 8-9, 10-11, 14-14 (descanso); 16-17, 18-18, 21-22, 24-24, 26-26 y 26-28.

Árbitros: Huertas Herrador y García Del Salto (Comité andaluz catalán). Sancionaron con dos minutos a Quintas, Rivero, Arón Díaz por parte del Frigoríficos y a Brais González por parte del Nava.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima a jornada de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.800 espectadores. EFE

dmg/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Marejada en Francia

Infobae

El derbi entre el Levante y el Valencia acaba en pelea y lanzamiento de botellas

Infobae

El Real Madrid no falla, la Real manda en el derbi vasco y el Atlético se atasca

Infobae

1-1. Igualada de penalti

Infobae

Gerson, un colombiano que dio su vida para salvar a sus vecinos en el incendio de Xàbia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herida grave una mujer en

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Estos son los tres engaños más comunes sobre la baja médica”

Los huevos se disparan un 30% y las frutas tropicales suben casi un 12%: el IPC refleja los alimentos que más encarecen la cesta de la compra

La Justicia le retira la pensión alimenticia a una hija mayor de edad por cortar toda relación con su padre durante siete años: fue condenado por violencia de género

¿De verdad tiene España el precio de la luz más bajo de Europa?

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid