26-28. El Nava coge aire y hunde al Frigoríficos

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 15 feb (EFE).- El Balonmano Nava dio un paso de gigante hacia la permanencia después de derrotar al Frigoríficos del Morrazo (26-28), que se hunde en la zona de descenso y, además, pierde la diferencia de goles particular con el conjunto segoviano.

Al equipo gallego le pudo la ansiedad. El partido estaba marcado en rojo en el vestuario de O Gatañal y eso se notó en la pista. Sin ideas en el ataque posicional y sin respuesta en el banquillo, el Frigoríficos fue a remolque durante toda la segunda parte.

Pese a ello, un par de paradas del portero croata Ivan Panjan y la mejoría defensiva de los gallegos le hicieron daño al Nava, que encajó un parcial 5-2. Su entrenador, Carlos Villagrán, pidió tiempo muerto (25-24, min.51).

A partir de ahí, la igualdad fue máxima. El portero bielorruso Dzmitry Patotski sacó un par de bolas, antes de que italiano Nico D´Antino estrellase un lanzamiento de siete metros contra el poste para situar el 27-26. Y el Frigoríficos, que solo marcó un gol en los últimos nueve minutos, lo pagó.

El Nava entró en el último minuto mandando por la mínima. El lanzamiento de David Valderhaug se fue alto y Villagrán pidió tiempo muerto a falta de 20 segundos. El entrenador del Frigoríficos, incomprensiblemente, mandó su defensa a los seis metros, y David Fernández selló el triunfo navero a falta de cinco segundos.

Ficha técnica:

26.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Arnau Fernández (-), David Valderhaug (5), Pablo Castro (-), Manu Pérez (2), Gayo (5) y D´Antino (4,2p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Santi López (3), Samu Pereiro (1), Rivero (1), Gallardo (-), Ludman (-), Arón Díaz (3), Quintas (-) y Javi García (2).

28.- Balonmano Nava: Patotski, Marugán (1), Brais González (3), Javier Carrión (3), Gonzalo Carró (1), David Roca (1) y Marcos Da Silva (4) -equipo titular- Martins (ps), Bandeira (4), Bonanno (-), Baptista (4), Ahumada (1), David Fernández (2), Herranz (2) y Reig (2).

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 3-4, 7-6, 8-9, 10-11, 14-14 (descanso); 16-17, 18-18, 21-22, 24-24, 26-26 y 26-28.

Árbitros: Huertas Herrador y García Del Salto (Comité andaluz catalán). Sancionaron con dos minutos a Quintas, Rivero, Arón Díaz por parte del Frigoríficos y a Brais González por parte del Nava.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima a jornada de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.800 espectadores. EFE

dmg/og