2-2. El Nápoles resiste a Bryan Zaragoza

Roma, 15 feb (EFE).- El Nápoles resistió este domingo de manera encomiable ante el Roma (2-2) con un empate en los minutos finales del brasileño Alisson Santos que neutralizó el gran partido del español Bryan Zaragoza, asistente en el primero de los dos goles que anotó el neerlandés Donyell Malen, y dejó la tabla aún más apretada en la lucha por los puestos de Liga de Campeones.

Ni Conte ni Gasperini. Ni Zaragoza ni Santos. Ni Roma ni Nápoles. Empate en el templo de Diego Armando Maradona, en el conocido como 'Derby del Sole' tras una batalla entre dos candidatos a estar en la próxima Liga de Campeones. La tabla, eso sí, quedó igual. Con el combinado partenopeo tercero con 50 puntos, con el equipo 'giallorosso' cuarto con 47.

Quizá tuvo más opciones de llevarse la victoria la 'Loba' de Gasperini. El Nápoles tuvo que levantar un resultado adverso dos veces, con lo que eso supone para un equipo que llegaba tras quedar eliminado en la Copa Italia y atravesando una crisis brutal del lesiones. De nuevo sin De Bruyne, sin Anguissa, sin Di Lorenzo, sin McTominay, sin Juan Jesús y sin Neres.

No está mucho mejor el Roma en ese sentido. Sin Dybala, sin Koné o sin Mario Hermoso. La diferencia es que la 'Loba' pudo acudir al mercado de invierno y encontró dos jugadores que marcan la diferencia. Malen y Zaragoza. Entre ambos se inventaron el primero de los goles, el primero de los manotazos en Nápoles.

El extremo español, esta vez ubicado en el perfil derecho, a pierna natural, en la que fue su primera titularidad, atacó el espacio y sacó un centro medido al delantero neerlandés al corazón del área. Malen, de primeras, aprovechó el pase de Zaragoza para superar a Milinkovic-Savic y poner contra las cuerdas al Nápoles.

El combinado de Conte volvió a demostrar que no se rinde. Una vez más fue casi contra las leyes de la lógica y sacó fuerza de donde otros no tienen para empatar justo antes del descanso. Spinazzola, ex del Roma, incansable por el carril izquierdo, sacó un disparo desde la frontal que tocó en Pisilli y acabó despistando a Svilar.

No se dejó amedrentar el Roma y en el minuto 70 otro de sus fichajes marcó la diferencia. El carrilero Wesley Franca se puso a acelerar y Rrahmani quedó atrás. Ya en el área, el kosovar derribó al brasileño provocando un penalti claro que, además, acabó con ambos sustituidos por molestias tras esa acción.

Malen, que llegó para asumir galones, marcó desde los once metros con autoridad. Entonces el Roma se sintió verdaderamente ganador de un duelo importantísimo.

Pero este Nápoles no tiene fin. Siempre encuentra gas. Esta vez fue Alisson Santos. El brasileño, recién llegado, casi llora en la celebración. Su disparo desde fuera del área en el minuto 82 neutralizó al Roma y cerró el empate.

El punto, fundamental para mantener la tercera plaza, para no caer en mala dinámica tras la eliminación copera ante el Como 1907. Ya van dos partidos seguidos en la Serie A en los que el Nápoles sobrevive en los minutos finales. En Génova, Hojlund marcó el gol de la victoria en el 95.

Nápoles y Roma dormirán tercero y cuarto, respectivamente. El Inter es líder distanciado. El Milan, con 53 puntos, objetivo de ambos. La 'Juve', quinta con 46, acecha para arrebatar una plaza 'Champions' que se antoja muy cara.

-- Ficha técnica:

. 2 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Rrahmani (Alisson Santos, m.70), Buongiorno, Beukema; Gutiérrez, Lobotka, Elmas (Gilmour, m.79), Spinazzola (Olivera, m.70); Politano (MAzzocchi, m.85), Vergara (Giovane, m.79); Hojlund.

. 2 - Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli (El Aynaoui, m.65), Wesley (Tsimikas, m.73); Pellegrini (Venturino, m.65), Bryan Zaragoza; Malen (Vaz, m.73).

Goles: 0-1, m.7: Malen; 1-1, m.40: Spinazzola; 1-2, m.71: Malen; 2-2, m.82: Alisson Santos.

Árbitro: A. Colombo. Mostró tarjeta amarilla a Rrahmani (m.69) por parte del Nápoles y a Mancini (m.26) por parte del Roma.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Serie A disputado en el Estadio Diego Armando Maradona (Nápoles). EFE