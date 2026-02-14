Espana agencias

Temas del día de EFE España del sábado 14 de febrero de 2026 (13:30 horas)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - El viento huracanado sacude España y causa numerosas incidencias en el este del país

(Texto enviado a las 13:19; 697 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Valladolid - Confinan San Esteban de Gormaz (Soria) e inician el desalojo de viviendas por la riada

(Texto enviado a las 12:36; 408 palabras) (Foto)

València - La Generalitat de Valencia lanza un Es-Alert en Castellón por vientos huracanados

(Texto enviado a las 12:18; 588 palabras) (Foto) (Vídeo)

València - Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón

(Texto enviado a las 11:17; 138 palabras).

Madrid - Dos trenes reanudan la circulación tras quedar parados por un incendio y un árbol caído en Castellón

(Texto enviado a las 13:26; 284 palabras)

Barcelona - Protección Civil envía un mensaje Es Alert en el sur de Tarragona por temporal de viento

Barcelona - El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

(Texto enviado a las 13:14; 575 palabras)

Santander - Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

(Texto enviado a las 13:10; 302 palabras)

Madrid - El temporal mantiene cortadas 80 carreteras, 37 de ellas solo en Andalucía

(Texto enviado a las 06:29; 366 palabras)

Sevilla - Montero dice a afectados por temporal que el Gobierno estará cuando se vayan las cámaras

(Texto enviado a las 13:25; 241 palabras)

TOMÁS Y VALIENTE (Entrevista)

Madrid - Quico Tomás y Valiente: La memoria democrática del Gobierno es selectiva, ETA le incomoda

(Texto enviado a las 08:45; 882 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS PP (Entrevista)

Madrid - Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

(Texto enviado a las 08:00; 767 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Juan Bravo (PP): "Nosotros no usaremos el dinero de los españoles para invadir empresas"

(Texto enviado a las 08:00; 651 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PARTIDOS IZQUIERDA (Análisis)

Madrid - La coalición Sumar y Rufián reavivan el debate sobre la unidad en la izquierda

(Texto enviado a las 08:30; 876 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023264680)

PARTIDOS ERC (Análisis)

Barcelona - ERC no teme una ruptura con Rufián pese a la tensión por su propuesta de frente unitario

(Texto enviado a las 10:59; 690 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023293020)

PARTIDOS PP

Madrid - El PP se cierra a llegar a pactos con un PSOE "acorralado por la corrupción"

(Texto enviado a las 12:53; 254 palabras)

CRISIS VIVIENDA

Barcelona - Cataluña publica cuatro informes que avalan prohibir la compra especulativa de vivienda

(Texto enviado a las 11:39; 727 palabras)

Madrid - El PP reprobará a Isabel Rodríguez en el Senado y presentará plan de Vivienda al Congreso

(Texto enviado a las 11:42; 389 palabras)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - La ronda de Sánchez con partidos aplazada por el accidente de tren, sin visos de retomarse

(Texto enviado a las 11:36; 647 palabras)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Miles de médicos se manifiestan en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

(Texto enviado a las 13:22; 587 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ACOSO SEXUAL

Sevilla - El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) defiende al alcalde ante la acusación de acoso a un menor

(Texto enviado a las 11:43; 381 palabras)

VIOLENCIA MACHISTA

Murcia - Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

(Texto enviado a las 13:12; 372 palabras)

BENIDORM FEST

Benidorm (Alicante) - Benidorm Fest 2026 celebra su gran final con 12 aspirantes al triunfo, 150.000 euros de premio en juego y el reto de demostrar que, en su primera edición desligada de Eurovisión, se legitima como gran festival musical español.

(Texto) (Foto)

- A las 22:00 horas

MATERNIDAD DISCAPACIDAD (Entrevista)

Barcelona - 'No pasa nada': una madre contra el mito de la maternidad perfecta

(Texto enviado a las 12:31; 833 palabras) (Foto)

CARNAVAL CÁDIZ

Cádiz - Tras la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, el carnaval salta del Gran Teatro Falla de Cádiz a la calle y decenas de chirigotas, comparsas, coros y romanceros se despliegan por la ciudad a partir de este sábado y durante una semana para celebrar un nuevo carnaval, una fiesta repleta de ingenio y humor que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural INmaterial de la Humanidad por la Unesco.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EXPOSICIÓN BOLAÑO

Blanes - Roberto Bolaño, el escritor al que la muerte dejó sin el Nobel

(Texto enviado a las 10:40; 665 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

CULTURA Y TENDENCIAS

13:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- Desfile de la fiesta en la calle del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Del Parque Doramas al Mercado Central.

14:00h.- Barcelona.- CAPITAL ARQUITECTURA.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presenta la nueva maqueta de Barcelona, en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura. Carrer Rosselló, 87. (Texto)

16:00h.- Madrid.- CARNAVAL MADRID.- Gran Fiesta del Carnaval de Madrid. Matadero Madrid. (Texto)

16:30h.- Ciudad Rodrigo (Salamanca).- CARNAVAL TORO.- El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo vive su primera jornada completa de encierros y desencierros, además de ser el primero de los festivales taurinos con picadores, en el que intervienen los diestros Diego Urdiales, Alejandro Talavante, Pablo Aguado y el novillero El Mene. (Texto) (Foto)

18:00h.- Logroño.- CARNAVAL LOGROÑO.- Más de 3.000 personas, agrupadas en 35 comparsas y acompañadas de 6 carrozas, participan en el desfile de Carnaval por el centro de Logroño. Salida en Gonzalo de Berceo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Rocío Márquez ofrece el primer concierto de la gira 'Himno vertical'. Museo Universidad de Navarra.

20:30h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Acto de entrega a los anteriores ganadores de Benidorm Fest del nuevo trofeo del festival, la Sirenita. Palau d'Esports l'Illa.

21:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA JAZZ.- Concierto de Stéphane Galland & The Rhythm Hunters en el ciclo El Rincón del Jazz. Auditorio Alfredo Kraus.

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Certamen de Ritmo y Armonía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Avenida de la Constitución. (Foto)

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Diez comparsas del Carnaval tinerfeño desfilan en la calle en el concurso de Ritmo y Armonía, uno de los espectáculos más esperados de las fiestas tinerfeñas. Avenida de Anaga.

22:00h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Gran final de Benidorm Fest 2026 Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. (Texto) (Foto)

