Temas del día de EFE España del sábado 14 de febrero de 2026 (13:30 horas)

Madrid - El viento huracanado sacude España y causa numerosas incidencias en el este del país

Valladolid - Confinan San Esteban de Gormaz (Soria) e inician el desalojo de viviendas por la riada

València - La Generalitat de Valencia lanza un Es-Alert en Castellón por vientos huracanados

València - Renfe suspende los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón

Madrid - Dos trenes reanudan la circulación tras quedar parados por un incendio y un árbol caído en Castellón

Barcelona - Protección Civil envía un mensaje Es Alert en el sur de Tarragona por temporal de viento

Barcelona - El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

Santander - Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

Madrid - El temporal mantiene cortadas 80 carreteras, 37 de ellas solo en Andalucía

Sevilla - Montero dice a afectados por temporal que el Gobierno estará cuando se vayan las cámaras

Madrid - Quico Tomás y Valiente: La memoria democrática del Gobierno es selectiva, ETA le incomoda

Madrid - Juan Bravo defiende la fuerza del PP ante Vox: "Es el Madrid el que aprieta al Cádiz

Madrid - Juan Bravo (PP): "Nosotros no usaremos el dinero de los españoles para invadir empresas"

Madrid - La coalición Sumar y Rufián reavivan el debate sobre la unidad en la izquierda

Barcelona - ERC no teme una ruptura con Rufián pese a la tensión por su propuesta de frente unitario

Madrid - El PP se cierra a llegar a pactos con un PSOE "acorralado por la corrupción"

Barcelona - Cataluña publica cuatro informes que avalan prohibir la compra especulativa de vivienda

Madrid - El PP reprobará a Isabel Rodríguez en el Senado y presentará plan de Vivienda al Congreso

Madrid - La ronda de Sánchez con partidos aplazada por el accidente de tren, sin visos de retomarse

Madrid - Miles de médicos se manifiestan en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

Sevilla - El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) defiende al alcalde ante la acusación de acoso a un menor

Murcia - Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

Benidorm (Alicante) - Benidorm Fest 2026 celebra su gran final con 12 aspirantes al triunfo, 150.000 euros de premio en juego y el reto de demostrar que, en su primera edición desligada de Eurovisión, se legitima como gran festival musical español.

- A las 22:00 horas

Barcelona - 'No pasa nada': una madre contra el mito de la maternidad perfecta

(Texto enviado a las 12:31; 833 palabras) (Foto)

Cádiz - Tras la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, el carnaval salta del Gran Teatro Falla de Cádiz a la calle y decenas de chirigotas, comparsas, coros y romanceros se despliegan por la ciudad a partir de este sábado y durante una semana para celebrar un nuevo carnaval, una fiesta repleta de ingenio y humor que aspira a convertirse en Patrimonio Cultural INmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Blanes - Roberto Bolaño, el escritor al que la muerte dejó sin el Nobel

13:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- Desfile de la fiesta en la calle del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Del Parque Doramas al Mercado Central.

14:00h.- Barcelona.- CAPITAL ARQUITECTURA.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presenta la nueva maqueta de Barcelona, en el marco de la Capital Mundial de la Arquitectura. Carrer Rosselló, 87. (Texto)

16:00h.- Madrid.- CARNAVAL MADRID.- Gran Fiesta del Carnaval de Madrid. Matadero Madrid. (Texto)

16:30h.- Ciudad Rodrigo (Salamanca).- CARNAVAL TORO.- El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo vive su primera jornada completa de encierros y desencierros, además de ser el primero de los festivales taurinos con picadores, en el que intervienen los diestros Diego Urdiales, Alejandro Talavante, Pablo Aguado y el novillero El Mene. (Texto) (Foto)

18:00h.- Logroño.- CARNAVAL LOGROÑO.- Más de 3.000 personas, agrupadas en 35 comparsas y acompañadas de 6 carrozas, participan en el desfile de Carnaval por el centro de Logroño. Salida en Gonzalo de Berceo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Pamplona.- CULTURA MÚSICA.- Rocío Márquez ofrece el primer concierto de la gira 'Himno vertical'. Museo Universidad de Navarra.

20:30h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Acto de entrega a los anteriores ganadores de Benidorm Fest del nuevo trofeo del festival, la Sirenita. Palau d'Esports l'Illa.

21:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA JAZZ.- Concierto de Stéphane Galland & The Rhythm Hunters en el ciclo El Rincón del Jazz. Auditorio Alfredo Kraus.

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Certamen de Ritmo y Armonía del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Avenida de la Constitución. (Foto)

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Diez comparsas del Carnaval tinerfeño desfilan en la calle en el concurso de Ritmo y Armonía, uno de los espectáculos más esperados de las fiestas tinerfeñas. Avenida de Anaga.

22:00h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Gran final de Benidorm Fest 2026 Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. (Texto) (Foto)

