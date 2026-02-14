Raghouber, baja de última hora en el derbi ante el Valencia por fatiga muscular

Valencia, 14 feb (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, confirmó este sábado que el francés Ugo Raghouber no podrá jugar el derbi del domingo ante el Valencia porque arrastra distintas molestias del encuentro de la pasada jornada ante el Athletic Club en Bilbao.

Además, el entrenador portugués no podrá contar con los sancionados Jeremy Toljan ni Alan Matturro ni con Roger Brugué, que se recupera de una operación de rodilla de principios de 2026.

Mientras, pese a que el entrenador del Levante no ha ofrecido la convocatoria, se espera que regresen a la misma los defensores Víctor García y Matías Moreno. EFE

