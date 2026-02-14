PP apoya la reclamación a Sanidad de la Asociación MIR de hacer una auditoría del examen

Madrid, 14 feb (EFE).- El PP ha exigido al Ministerio de Sanidad una auditoría externa e independiente sobre los exámenes MIR, sumándose a esa misma petición realizada por parte de la Asociación MIR España al considerar que el proceso de Formación Sanitaria Especializada ha estado marcado por una "opacidad administrativa".

En una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, el grupo popular expone que el proceso ha estado plagado de “incidentes”, que han vulnerado los “principios de transparencia y previsibilidad” que deberían haberle regido y un “volumen anormalmente alto” de consultas y quejas por parte de los participantes en las pruebas.

Ante ese escenario, la formación exige, además de la citada auditoría, que se hagan públicos los resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas de dicha fiscalización, así como que se asuman responsabilidades en el Gobierno por las “deficiencias cometidas”.

Explica que en el proceso se han producido retrasos en los calendarios de la convocatoria y la formalización jurídica de contratos con empresas adjudicatarias, defectos físicos en los propios exámenes, uso de notas de prensa y filtraciones para informar sobre convocatorias, la publicación tardía de los listados de admitidos y la dimisión en bloque del comité de expertos que debían preparar las pruebas.

Además, el PP pide que se subsanen y se realicen las mejoras necesarias, "trabajando desde el diálogo y la búsqueda de consenso con los profesionales sanitarios". EFE