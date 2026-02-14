Espana agencias

Pellegrini no recupera efectivos: "La misma lista que la semana pasada"

Guardar

Sevilla, 14 feb (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha informado este sábado en rueda de prensa de que la lista para visitar al Mallorca mañana "es la misma que la semana pasada" ante el Atlético de Madrid, ya que no recupera a los delanteros Cucho Hernández ni Chimy Ávila pese a que ya se entrenan parcialmente con el grupo.

Pellegrini mostró su satisfacción por haber trabajado una semana "únicamente centrado en LaLiga, lo más importante", ya que se trata de "la competición que permite clasificar a Europa", el que calificó como "objetivo del club" que pretende lograr por sexta temporada consecutiva.

El técnico santiaguino alabó al extremo brasileño Antony dos Santos, quien "se va controlando" para poder participar en los partidos a pesar de la "pubalgia" que lo lastra desde hace un mes y que "disminuye cuando calienta", si bien admitió que está obligado a tomar "precauciones" en cada entrenamiento.

Manuel Pellegrini, cuyo equipo ganó la pasada jornada en el Metropolitano, no escondió su decepción por haber sido eliminado tres días antes de la Copa por el mismo Atlético y dijo no haber "sentido ningún alivio" por la goleada que le infligió en la ida de las semifinales al Barcelona.

"A algunos le parecía improbable que el Atlético lo hiciera contra nosotros, pero también lo hizo ante el Barcelona", sentenció el preparador verdiblanco. EFE

lhg/cb/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El REBI Cuenca y el Caserío Ciudad Real se enfrentan en un complicado duelo regional

Infobae

Comuns pide valentía al Govern de Cataluña para prohibir compra especulativa de vivienda

Infobae

Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

Infobae

Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

Infobae

El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid