Murcia se opone a declarar la anguila europea en peligro de extinción y pide más estudios

Murcia, 14 feb (EFE).- El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado este sábado que se opondrá a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir la anguila europea en el listado especies en peligro de extinción, decisión que será abordada en el Comité de Flora y Fauna convocado para el próximo 17 de febrero.

La Comunidad Autónoma, en cuyo territorio se estima que se concentra más del 25 por ciento de la población nacional de anguila, según el Ejecutivo regional, votará en contra de esta iniciativa al considerar que no se han aportado suficientes estudios científicos y que no se tiene en cuenta la singularidad socioeconómica de territorios como el murciano.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha señalado en un comunicado que “la conservación de la biodiversidad es una prioridad, pero debe sustentarse en información científica rigurosa”.

Para el Gobierno de Murcia la medida tendría un impacto directo sobre la actividad pesquera artesanal del Mar Menor, especialmente en municipios como San Pedro del Pinatar, donde la captura de anguila constituye un pilar económico y social con más de cinco generaciones de tradición.

Por ello, indica la nota, la Comunidad, en estrecha colaboración con la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, defenderá el mantenimiento del régimen actual de captura y comercialización en el Mar Menor, al considerar que ya se aplican medidas de control estrictas y eficaces.

“Lo que no resulta razonable es penalizar a un sector que cumple estrictamente con cuotas y tallas mínimas ante un problema global y multicausal”, ha afirmado Ferreira.

En su opinión, factores como “la degradación de hábitats, la presencia de parásitos, la contaminación o factores oceánicos son elementos que influyen en el ciclo vital de la anguila y cuyas consecuencias no han sido cuantificadas ni jerarquizadas de forma específica por las administraciones que ahora proponen una veda total”. EFE