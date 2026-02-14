Maíllo (IU) pone de manifiesto la necesidad de implantar una Ley de Vivienda Estatal

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha defendido este sábado, 14 de febrero, la aplicación de la Ley de Vivienda Estatal, tras asegurar que la vivienda se ha convertido en "el principal problema de España" y que debe ser "la primera decisión que hay que tomar en un nuevo gobierno que no sea del Partido Popular ni Juanma Moreno".

En una declaración a los medios durante la manifestación 'Su negocio, nuestras vidas. Por el derecho a la vivienda' contra el desahucio de once familias de la provincia de Sevilla, Maíllo ha puesto de manifiesto que el motivo por el que hay que implantar esta ley es porque que "puede topar los alquileres en la zona ascensionada".

"Es la que puede intervenir en el mercado; la que permite a las comunidades autónomas desarrollar una labor que es incompatible con el carácter especulativo que está desarrollando Moreno, que está dedicando a que los grandes fondos de inversión se nutran y negocien con las viviendas cuando debe ser un derecho humano", ha criticado el coordinador federal de IU.

En este contexto, ha mostrado su apoyo a los desahuciados del barrio sevillano de Palmete, afirmando que se trata de "un derecho básico de una vida digna". Asimismo, ha expuesto que con "la Andalucía que queremos es una Andalucía que tiene solución en política de vivienda", aseverando que, para ello, es necesario afrontar la construcción de viviendas públicas, la reversión de pisos turísticos que, a su juicio, "son incompatibles con el derecho de la vivienda", ampliarlo y aplicarlo a la oferta de la familia andaluza que necesita vivienda.