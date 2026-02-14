Los temporales sacan las vergüenzas del mar y cubren las playas de residuos

Paula Fernández

Santiago de Compostela, 14 feb (EFE).- Los temporales que han azotado a Galicia en las últimas semanas han puesto en evidencia un problema que ocurre todo el año, pero que destaca cuando el mar está más embravecido: los residuos, sobre todo plásticos, que devuelven a las playas, ante lo que se están organizando acciones de voluntariado para limpiarlas.

Restos de aparejos de pesca como cuerdas o cestas, envases de plástico y otros residuos domésticos han cubierto los arenales con el tren de borrascas que no ha dado tregua casi desde que empezó el año, y las redes sociales se han llenado de imágenes de alarma sobre el estado de las playas en toda la geografía gallega, desde A Mariña lucense hasta las Rías Baixas.

Una situación que han denunciado figuras como el influyente gallego Hugo Pérez, que publicó un vídeo desde Area de Bon, en Bueu (Pontevedra) -"Nunca había visto una playa tan sucia", aseguró- o incluso el prestigioso arquitecto David Chipperfield, que calificó como "deprimente" cómo ha quedado Corrubedo (A Coruña).

Pero el problema de los residuos en las playas no es exclusivo de cuando azotan los temporales, como señala a EFE el colectivo Limpiarousa, que lleva dos años limpiando los arenales de esa ría gallega y explica que estos días "hay lo de siempre, pero muchísimo más volumen".

Lo que más encuentran son residuos de la pesca y la acuicultura, como tarugos y cuerdas de las bateas de mejillones, cabos de pesca, cestas de ostras o nasas, unas cajas de plástico que se utilizan como cebo y que en muchos casos son ilegales.

También objetos que la gente tira al váter, sobre todo bastoncillos para limpiarse los oídos, pero también toallitas y tampones; residuos sanitarios; biosoportes de depuradoras; espumas sintéticas usadas en barcos o construcciones; y restos de la industria de la fiesta, como pirotecnia, globos o vasos de festivales.

"La diferencia es que, cuando vienen temporales más fuertes, aflora lo que está más en el fondo", cuentan.

Lo que antes flotaba o estaba hundido en el fondo del mar ahora cubre las playas, por lo que organizaciones de voluntarios han empezado a movilizarse para limpiar los arenales, aunque hasta que no pase el mal tiempo es complicado hacer este trabajo.

Para este sábado, cuando se espera una tregua de la lluvia, Limpiarousa ha organizado una acción de limpieza en la playa de Compostela, en Vilagarcía (Pontevedra), y la asociación Mar de Fábula hará lo propio en la playa do Lago, en Camariñas (A Coruña).

El domingo habrá otra en la playa coruñesa del Orzán, con una acción dedicada a los surfistas que organiza Arena Limpia para darles visibilidad y limpiar el arenal, que ha quedado muy afectado por los temporales.

Arena Limpia también tiene previstas otras acciones en Bueu el sábado 21 y en la playa de Gandarío (Bergondo, A Coruña) el día 28, esta última como parte del 'Tarugotón' para recoger los palillos que se desprenden de las bateas, en la que también participa Limpiarousa.

"Cada vez hay más gente concienciada, pero queda mucho por concienciar. Pero poco a poco se está consiguiendo", asegura a EFE el impulsor de Arena Limpia, que lamenta que muchos ayuntamientos solo se preocupen de limpiar sus playas de cara al verano y no dispongan de un plan para hacerlo en invierno.

Normalmente, en zonas urbanas o playas turísticas se limpian los arenales cuando va a llegar la Semana Santa con maquinaria, pero esta práctica es más agresiva porque destruye el medio natural, entierra parte de los residuos y otros los tritura, convirtiéndolos en microplásticos, alertan desde Limpiarousa.

"En la época entre los temporales y la Semana Santa procuramos ir siempre que podemos, porque la limpieza manual es mucho más efectiva", aseguran.

A pesar de organizar estas acciones de limpieza, lo importante, insisten, es poner el foco en el origen de los residuos: reducir los desechos, mejorar los procesos para evitar la contaminación y cambiar los plásticos por otros materiales. EFE

(foto)