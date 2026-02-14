Los bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio en una empresa papelera

Zaragoza, 14 feb (EFE).- Los Bomberos de Zaragoza trabajan en la extinción de un incendio en la empresa Saica ubicada en la calle San Juan de la Peña, según han informado fuentes municipales.

El humo y el olor es perceptible en gran parte del Arrabal y hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la policía.

El Grupo Saica ofrece soluciones de papel sostenibles para la fabricación de cartón ondulado y embalajes. EFE