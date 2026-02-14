'Las hijas de Felipe': "Todo lo que te pasa ya le pasó antes a una monja del Barroco'

Lara Malvesí

Barcelona, 14 feb (EFE).- Las aulas y bibliotecas de la universidad de Brown (EEUU) fueron la clausura a la que se sometieron dos investigadoras españolas que han acabado por triunfar gracias al pódcast 'Las hijas de Felipe' y a su vocación por revelar cómo era la vida de las monjas del Barroco y cuánto se puede aprender de ellas para vivir en el presente.

"Todo lo que te pasa ya le pasó antes a una monja en los siglos XVI y XVII", han explicado en una entrevista con EFE Carmen Urbita (Madrid, 1989) y Ana Garriga (Salamanca, 1989), las autoras de 'Instrucción de novicias' (Blackie Books).

Ambas se conocieron estudiando el doctorado a miles de kilómetros de casa y en seguida se dieron cuenta de que el destino las había unido al comprobar que compartían "un interés desmedido" por figuras tan poco 'milenial como Santa Teresa de Jesús o Juana Inés de la Cruz.

A diferencia de lo que algunos puedan pensar sin conocerlas, la aproximación y fascinación por los conventos parte de sus averiguaciones sobre modos de vida comunitario que permitían a las mujeres que ingresaban en los conventos tener una salida alejada del matrimonio y los partos múltiples, y, por contra, también la posibilidad de cultivo intelectual.

"Defendemos que en los siglos XVI y XVII los conventos eran espacios de autogobierno y de otras formas de comunidades intelectuales y afectivas", cuenta Garriga.

Para Urbita, el libro surgido de 15 años de estudios y lecturas es además "una forma distinta de mirar a esa época en España, la de la historia conventual, y mostrar voces silenciadas históricamente".

El secreto para hacer atractivo el contenido sin duda pasa por el paralelismo que hacen de la vida de monjas barrocas con la de las mujeres del presente, demostrando que entonces ya se enfrentaban al acoso sexual, sufrían trastornos de la conducta alimentaria o de salud mental y construían cooperativas de vivienda con sus amigas.

Así, se hacen eco en las páginas de 'Instrucción de novicias' sobre los consejos de Teresa de Ávila para el buen gobierno económico o los trucos de María de Jesús de Ágreda para estar en varios lugares al mismo tiempo.

Y también estas dos doctoras en Literaturas Hispánicas y Estudios Culturales abren el "melón" del lesbianismo en los conventos mientras narran la audacia de Ana de Jesús y Beatriz de la Concepción para sostener un amor contra viento y marea.

Las autoras, aclaran, no pretenden "animar" a nadie a la clausura, aunque sí abogan por llevar consigo una especie de "convento portátil", cuentan, algo así como un nuevo marco mental en el que tejer nuevas formas de comunidad "más amables" para todas, apunta Urbita.

Las autoras fueron las primeras en advertir en su pódcast del resurgimiento de la estética 'monjil' entre actrices y cantantes internacionales como Chappell Roan, que dio en 2024 un concierto vestida de monja en homenaje al colectivo 'queer' de las hermanas de la perpetua indulgencia.

"Carmen en seguida se dio cuenta de que había habido un giro estético hacia lo católico. Lo predijo y así fue. Así que cuando vimos la portada de Rosalía vestida de monja no fue sorpresa ni tampoco nos extrañó del todo", cuenta Garriga.

"Encima, en España se ha juntado con el éxito de la película 'Los domingos' (de Alauda Ruiz de Azúa) sobre una niña que quiere ingresar en un convento de clausura. De pronto hay un boom pero de productos muy heterogéneos. Es un fenómeno muy poliédrico", destaca Garriga.

"Para nosotras se trataba de rescatar el convento como lugar marginal pero en el que muchas mujeres han podido desarrollar estrategias de supervivencia y protagonizar y escribir sus propios relatos. En esos siglos, las mujeres que hacían cosas estaban en los conventos y esa genealogía es la que queremos también reivindicar", ha añadido. EFE

