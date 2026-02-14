Lakovic: “Lo de Miquel Salvó parece una lesión grave”

Granada, 14 feb (EFE).- El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, avanzó que la lesión sufrida por Miquel Salvó en el partido que su equipo ganó este sábado en la pista del Covirán Granada “parece grave” por lo que “seguro” que tendrán que ir al mercado.

“Lo de Miquel Salvó parece una lesión grave y estamos a la espera de información para saber cuánto tiempo lo vamos a perder. Toda la fuerza del mundo para nuestro capitán y espero que vuelva pronto”, dijo Lakovic en rueda de prensa.

“Está todo muy reciente pero es una noticia mala y tenemos que ir seguro al mercado para mirar las posibilidades, aunque tenemos fe en que algún jugador que hasta ahora no tiene tanto protagonismo dé un paso adelante”, añadió sobre la lesión.

En torno al partido, dijo Lakovic que sabían que “iba a ser un partido muy disputado y difícil” porque “Granada está en posiciones bajas en la tabla pero en todos los partidos compite muy bien”.

“Estábamos preparados para ganar en cuarenta minutos, no en veinte o en treinta. Es una victoria muy importante y hemos trabajado muy duro para lograrla”, añadió. EFE

