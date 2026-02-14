Espana agencias

La ópera de 'El diario de Ana Frank' se estrena en Motril (Granada)

Motril (Granada), 13 feb (EFE).- El Teatro Calderón de Motril (Granada) ha acogido el estreno nacional de la ópera de 'El diario de Ana Frank', de Grigori Frid, un proyecto de gran calado artístico, histórico y humano bajo la dirección de Alexis Soriano y la soprano Auxiliadora Toledano.

La obra, escrita para una sola cantante y una orquesta de cámara, se enmarca dentro del Festival Internacional Alborada Clásica que celebra la ciudad motrileña, un encuentro que reúne en un mismo escenario distintas miradas del gran repertorio clásico y contemporáneo y que ha concluido con la ópera de Grigori Frid.

El director de escena Jorge Moreno Piega ha indicado que se trata de una propuesta muy concentrada en el tiempo, lo que permite "acercar el género a determinados públicos que quizás no están tan familiarizados con la ópera. La historia de Ana Frank, que prácticamente todo el mundo conoce, encuentra en este espacio un vehículo muy adecuado para transmitir esa sensación de agobio, inseguridad o encierro que asociamos a la historia".

Moreno Piega ha explicado que la apuesta de la escena pasa por la presencia de un único personaje y el diario multiplicado, "da la impresión de que es triste y a la vez maravilloso que el nombre de una niña, Ana Frank, está asociado al diario, es imposible hablar de uno sin el otro".

Por su parte, la soprano Auxiliadora Toledano ha explicado que cuando preparaba el papel no podía dejar de pensar en "todos esos niños y niñas que están pasando por situaciones muy difíciles y que siempre intentan poner run poquito de luz en sus familias y vidas", y ha añadido que "la infancia debería ser sagrada". EFE

