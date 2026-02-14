La Federación Aragonesa de Fútbol suspende todos los encuentros oficiales por el temporal

Zaragoza, 14 feb (EFE).- La Federación Aragonesa de Fútbol ha suspendido todos los encuentros oficiales, tanto de fútbol como de fútbol sala, programados para este sábado en la comunidad debido a la borrasca Oriana que mantiene en alerta a todo el territorio por fuertes vientos.
Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de todos los jugadores, técnicos, árbitros y demás participantes la Federación ha decidido suspender todos los encuentros.
De este modo se evitan desplazamientos que puedan entrañar riesgos innecesarios, según ha indicado la Federación en un comunicado. EFE
