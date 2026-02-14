Espana agencias

La borrasca Oriana activa avisos en toda España, 'rojo' en Castellón por fuertes vientos

Madrid, 14 feb (EFE).- La borrasca Oriana que desde ayer azota a todo el país ha motivado la activación de avisos en prácticamente todas las comunidades autónomas, que serán de nivel 'rojo' (peligro extraordinario) en la provincia de Castellón ante los fuertes vientos, que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado ese aviso en toda la provincia de Castellón ante la previsión de las rachas de viento huracanadas y el peligro que supone por la posible caída de árboles, ramas y cornisas.

Sólo la comunidad de Extremadura quedará hoy fuera del mapa de avisos de la Aemet, y los fuertes vientos, las nevadas, el oleaje y las intensas lluvias se van a suceder por gran parte de la península, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el archipiélago canario.

Además de Castellón, donde se ha activado el nivel más alto de alerta, se han dado también avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) por fuertes vientos en las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Melilla, y las previsiones de la Aemet apuntan que se van a alcanzar y a superar los 100 kilómetros por hora en muchos lugares de estas comunidades.

En 'amarillo' (peligro bajo) por vientos se han activado también avisos en las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, y en todas las islas del archipiélago canario.

Ante la previsión de intensas nevadas durante la jornada se han activado avisos de nivel 'naranja' en las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla y León y Cataluña, y de nivel amarillo en las de Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja.

Los datos de la Aemet revelan además que están en alerta 'naranja' por el fuerte oleaje las comunidades de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Melilla, con olas muy altas que pueden alcanzar los 8 metros en muchos lugares; y en nivel amarillo Murcia, Ceuta y todas las islas canarias -excepto Fuerteventura-.

Además del fuerte viento, de las nevadas y del oleaje, las intensas lluvias previstas para hoy han justificado la activación de avisos de nivel 'amarillo' en las comunidades de Cantabria, Navarra y el País Vasco, y los datos de la Aemet apuntan que se van a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas en algunos puntos. EFE

