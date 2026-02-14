Johnny Cardoso ultima su recuperación

Majadahonda (Madrid), 14 feb (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, ultima su recuperación de la lesión muscular de bajo grado sufrida hace diez días, ya se incorporó al grupo en la sesión matutina antes de la visita de este domingo al Rayo Vallecano en Butarque y la duda es si entrará o no en la convocatoria para ese duelo.

El futbolista estadounidense se ha perdido los tres encuentros más recientes de su equipo, los dos últimos contra el Betis más el del pasado jueves contra el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, a la espera de si está disponible para el choque del domingo.

De momento, ya ha iniciado la reincorporación al grupo, con lo que la única baja en el entrenamiento fue Pablo Barrios, que continúa con su recuperación de la lesión muscular sufrida hace nueve días contra el Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Es baja por tercer partido consecutivo, aunque le quedarán al menos otros cuatro más para el regreso de la competición, fijado para primeros de marzo. EFE