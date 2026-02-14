Involcan: no hay evidencia de movimiento de magma en profundidad en el Teide

Santa Cruz De Tenerife, 14 feb (EFE).- La sismicidad registrada a lo largo de la última semana en Tenerife, con centenares de pequeños terremotos en el Teide, está relacionada con el movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad y no con una intrusión de magma, según ha apreciado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

En sus redes sociales el geofísico de Involcan Luca D'Auria ha precisado que durante la última semana se han registrado más de 500 pequeños terremotos en Tenerife, localizados principalmente en el suroeste de Las Cañadas y a unos 10 kilómetros de profundidad y, aunque el número puede parecer elevado, la energía liberada ha sido muy baja, ya que se trata de eventos de magnitud muy pequeña.

También se han detectado señales de baja frecuencia y un enjambre de eventos híbridos, todos concentrados en la misma zona.

Además, el pasado martes por la mañana se registró una señal de baja frecuencia que duró más de una hora y que se repitió el miércoles, con una duración más pequeña.

Asimismo, entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes hubo un enjambre de eventos híbridos con algunos centenares de pequeños seísmos que siempre se localizan en la misma zona, ha detallado el geofísico.

"¿Cuál es el sentido de toda esta sismicidad?: Volvemos a repetir que se trata de una sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad, fluidos de origen magmático más profundo que, moviéndose a través de las fracturas dentro de las rocas que componen el corazón del volcán, producen una vibración que registramos como estos diferentes tipos de evento", ha proseguido.

Por ello, ha subrayado el investigador, hasta ahora no hay evidencia de movimiento de magma en profundidad, que daría "una señal de tipo diferente".

Todo lo que se ha registrado a lo largo de la semana está relacionado con el sistema hidrotermal y por lo tanto, ha insistido, a corto y medio plazo no hay un cambio en la probabilidad de erupción, que sigue siendo baja. EFE