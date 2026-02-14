Espana agencias

Involcan: no hay evidencia de movimiento de magma en profundidad en el Teide

Guardar

Santa Cruz De Tenerife, 14 feb (EFE).- La sismicidad registrada a lo largo de la última semana en Tenerife, con centenares de pequeños terremotos en el Teide, está relacionada con el movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad y no con una intrusión de magma, según ha apreciado el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

En sus redes sociales el geofísico de Involcan Luca D'Auria ha precisado que durante la última semana se han registrado más de 500 pequeños terremotos en Tenerife, localizados principalmente en el suroeste de Las Cañadas y a unos 10 kilómetros de profundidad y, aunque el número puede parecer elevado, la energía liberada ha sido muy baja, ya que se trata de eventos de magnitud muy pequeña.

También se han detectado señales de baja frecuencia y un enjambre de eventos híbridos, todos concentrados en la misma zona.

Además, el pasado martes por la mañana se registró una señal de baja frecuencia que duró más de una hora y que se repitió el miércoles, con una duración más pequeña.

Asimismo, entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes hubo un enjambre de eventos híbridos con algunos centenares de pequeños seísmos que siempre se localizan en la misma zona, ha detallado el geofísico.

"¿Cuál es el sentido de toda esta sismicidad?: Volvemos a repetir que se trata de una sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos hidrotermales en profundidad, fluidos de origen magmático más profundo que, moviéndose a través de las fracturas dentro de las rocas que componen el corazón del volcán, producen una vibración que registramos como estos diferentes tipos de evento", ha proseguido.

Por ello, ha subrayado el investigador, hasta ahora no hay evidencia de movimiento de magma en profundidad, que daría "una señal de tipo diferente".

Todo lo que se ha registrado a lo largo de la semana está relacionado con el sistema hidrotermal y por lo tanto, ha insistido, a corto y medio plazo no hay un cambio en la probabilidad de erupción, que sigue siendo baja. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El REBI Cuenca y el Caserío Ciudad Real se enfrentan en un complicado duelo regional

Infobae

Comuns pide valentía al Govern de Cataluña para prohibir compra especulativa de vivienda

Infobae

Cantabria activa la preemergencia del plan de inundaciones ante la subida del río Asón

Infobae

Podemos pide revisar protocolos de violencia machista, tras fallar con mujer secuestrada

Infobae

El fuerte viento causa cortes en la AP-7 y pone en alerta el sur y el norte de Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Quién quiere ser el próximo

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid