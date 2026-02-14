Espana agencias

Intervenidos en La Rioja un patinete y una bicicleta alterados con velocidad de ciclomotor

Logroño, 14 feb (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido en La Rioja un patinete y una bicicleta modificados para aumentar su velocidad hasta alcanzar la de un ciclomotor, pero sin contar con el permiso de conducción adecuado y las correspondientes autorizaciones administrativas.

La Benemérita ha detallado este sábado, en una nota, que por estos hechos ha investigado a un conductor y denunciado administrativamente a otro tras ser interceptados en distintas vías de la comunidad por infringir la ley de tráfico y seguridad vial.

Una de las actuaciones se desarrolló en la carretera LR-115, en el término municipal de Autol, cuando los guardias civiles observaron cómo el conductor de un vehículo de dos ruedas circulaba de forma antirreglamentaria.

Los agentes comprobaron que el vehículo carecía de marca, modelo y número de bastidor, ya que trataba de un patinete de fabricación artesanal al que se le había añadido un motor.

El vehículo fue intervenido y se contactó con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) para su estudio e informe técnico.

El análisis realizado por un taller acreditado determinó que el vehículo era técnicamente un ciclomotor de categoría L1e-B, para cuya conducción es obligatorio estar en posesión de un permiso de la clase AM.

Por ello se investigó al conductor, un hombre de 29 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin permiso de conducción tras haber perdido la totalidad de los puntos.

El investigado se había presentado a examen para recuperar la vigencia del permiso pero fue declarado no apto.

La Guardia Civil ha advertido de que la manipulación o transformación de bicicletas y patinetes eléctricos para incrementar su potencia o velocidad, sin la correspondiente homologación, constituye una práctica ilegal y un serio riesgo para la seguridad vial.

Estos vehículos no han superado los ensayos técnicos de frenado, estabilidad ni seguridad estructural que garantizan un uso seguro en la vía pública.

Las actuaciones en materia penal han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y las infracciones administrativas han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja. EFE

