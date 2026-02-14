Guillem Crespí roza la mínima mundialista en los 60 metros

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- El atleta español Guillem Crespí rozó la mínima exigida para participar en los Mundiales en pista cubierta que se disputarán el próximo mes de marzo en la ciudad polaca de Torun, tras imponerse este sábado en la final de los 60 metros del Trofeo Ibercaja "Ciudad de Zaragoza" con un tiempo de 6.64 segundos.

Un crono que dejó a Crespí, sexto en los Europeos bajo techo disputados el pasado año en Apeldoorn (Países Bajos), a 2 centésimas del crono requerido -6.62- por la Federación Española para acudir a la cita universal.

Registro que el barcelonés, que cumplió el pasado mes de diciembre 23 años, ya logró el pasado curso tras imponerse en la segunda de las semifinales de los 60 metros de los Europeos de Apeldoorn con un tiempo de 6.58 segundos, su mejor marca personal.EFE