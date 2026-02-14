Espana agencias

El Tottenham contrata a Igor Tudor hasta final de temporada

Londres, 14 feb (EFE).- El Tottenham Hotspur confirmó este sábado la contratación de Igor Tudor como nuevo entrenador hasta final de temporada.

El ex del Juventus de Turín hará las funciones de técnico interino hasta que en verano los 'Spurs' decidan a qué preparador contratar de forma permanente.

Tudor estaba libre desde octubre del año pasado tras ser despedido por el Juventus, tras no ganar en ocho jornadas consecutivas y tener al equipo en la octava plaza de la Serie A.

Además de su paso por el Juventus, el croata ha pasado por el Olympique de Marsella, el Galatasaray, el Lazio, el Hajduk Split y el Udinese.

En su etapa como futbolista estuvo nueve años en la Juve, ganando en dos ocasiones la Serie A. Además, formó parte de la selección croata que llegó a las semifinales de la Copa del Mundo en 1998.

Tudor sustituirá en el Tottenham a Thomas Frank, que fue despedido esta semana tras tener al club solo cinco puntos por encima de la zona de descenso. El danés llegó al Tottenham en verano como recambio de Ange Postecoglou, al que echaron pese a ganar la Europa League.

El técnico croata tendrá que certificar la salvación del Tottenham en la Premier League y competir hasta dónde pueda en la Champions League, tras clasificarse cuarto en la fase de grupos. En las copas domésticas, el Tottenham ya está eliminado.

El Tottenham ha acelerado la contratación de Tudor en las últimas 48 horas para que este pueda ya dirigir al grupo el lunes y tenga una semana por delante para preparar el próximo duelo contra el Arsenal en el derbi del norte de Londres. EFE

