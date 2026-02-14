El temporal deja a Aragón sin fútbol, sin esquí y sin carnaval en Zaragoza y Huesca

Zaragoza, 14 feb (EFE).- La borrasca Oriana que azota al país con fuertes vientos ha dejado a Aragón sin encuentros oficiales de fútbol, mantiene cerradas casi todas las estaciones de esquí, salvo las zonas de seguridad de Candanchú y Panticosa, y ha cancelado los desfiles de carnaval de Zaragoza y Huesca.

Además, las condiciones meteorológicas adversas han cerrado la circulación ferroviaria en el tramo comprendido entre Jaca y Canfranc, en la provincia de Huesca, y se ha cerrado también hasta nuevo aviso el puerto transfronterizo del Portalet, en la A-136, según ha informado el Gobierno de Aragón.

La Federación Aragonesa de Fútbol ha suspendido todos los encuentros oficiales, tanto de fútbol como de fútbol sala, programados para este sábado en la comunidad debido a la borrasca y con el fin de garantizar la seguridad e integridad de todos los jugadores, técnicos, árbitros y demás participantes.

El fuerte viento ha llevado al Ayuntamiento de Zaragoza a activar el Plan Municipal de Emergencias hasta las 19 horas y a suspender el desfile del Carnaval organizado junto a Interpeñas y la Unión Peñista para garantizar la seguridad ciudadana.

También en Huesca se ha activado el Plan Municipal de Emergencia en fase de alerta por rachas de viento que puedan alcanzar los 90 kilómetros por hora y se ha decidido aplazar todas las actividades programadas con motivo del Carnaval. EFE