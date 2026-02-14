Espana agencias

El portugués Paulinho hace el gol del triunfo del campeón Toluca ante Tijuana

Toluca (México), 13 feb (EFE).- El portugués Paulinho anotó este viernes el tanto con el que el campeón Toluca ganó por 1-0 al Tijuana en partido de la sexta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

El triunfo permitió a los 'Diablos Rojos', que permanecen invictos, llegar a 12 puntos con los que igualaron a Pumas UNAM en la segunda posición del certamen.

Con la derrota, el Tijuana, que dirige el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, se quedaron con siete unidades en el décimo escalón.

El Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, impuso su jerarquía desde el inicio del duelo; asfixió al Tijuana contra su campo, aunque le faltó contundencia.

Los Diablos tomaron ventaja al minuto 21 en una jugada que inició el argentino Franco Romero atrás de la media cancha con un preciso servicio que Marcel Ruiz controló en el límite del área rival y prolongó al movimiento a primer poste de Paulinho, quien remato de zurda a la red dentro del área chica.

En el segundo tiempo, el local mantuvo el asedio, pero sus artilleros no estuvieron certeros.

Más temprano Pumas UNAM se repuso de una desventaja de dos goles para imponerse 2-3 al Puebla.

Para este sábado la sexta jornada continuará con el derbi en el que el América visitará al Guadalajara, equipo que manda en el Clausura con paso perfecto.

En otros partidos el Monterrey, de los españoles Sergio Canales y Oliver Torres, recibirá al León; el Pachuca, en el que actúa el venezolano Salomón Rondón, se medirá al Atlas.

El San Luis jugará ante el Querétaro y Juárez contra el Necaxa.

La fecha seis cerrará el domingo. El Cruz Azul recibirá al Tigres UANL del campeón del mundo con Argentina, Ángel Correa; y el Santos Laguna jugará ante el Mazatlán en un duelo entre los dos peores equipos de la competencia. EFE

