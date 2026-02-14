Espana agencias

El Elche no ha perdido en Liga con el portero argentino Dituro como titular

Elche (Alicante), 14 feb (EFE).- El Elche, que esta jornada empató en su estadio ante Osasuna, no ha perdido ninguno de los ocho partidos de Liga en los que el portero argentino Matías Dituro ha sido titular.

El guardameta de Bigand, de 38 años, regresó este viernes al once inicial en sustitución de Iñaki Peña, cedido por el Barcelona, en un encuentro en el que el equipo ilicitano logró cortar su racha de derrotas y mantener la portería a cero tras seis jornadas consecutivas encajando al menos un gol.

Dituro, Trofeo Zamora de Segunda División la pasada temporada y pieza clave en el ascenso, fue titular en las primeras jornadas del campeonato ante el Betis (1-1), Atlético de Madrid (1-1), Levante (2-0), Sevilla (2-2) y Celta (2-1).

Posteriormente, también ocupó la portería frente a la Real Sociedad (1-1) y el Valencia (1-1). Tras tres derrotas consecutivas, en las que el Elche encajó tres goles en cada partido ante Levante, Barcelona y Real Sociedad, el argentino volvió a la titularidad ante Osasuna, con empate sin goles.

La racha positiva de Dituro se extendió igualmente a tres eliminatorias de la Copa del Rey y solo se interrumpió en la cuarta, ante el Betis en Sevilla (2-1), cuando el conjunto ilicitano cayó eliminado.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, explicó tras el partido que el cambio en la portería respondió a la “energía, liderazgo y personalidad” que transmite el argentino en un momento deportivo delicado.

“Iñaki Peña nos ha dado mucho y cada vez más con el juego con los pies. Que sigan compitiendo y preparados para que podamos elegir dependiendo de las necesidades”, señaló el técnico. EFE

EFE

