El belga Fretin aspira a reeditar el triunfo ante rivales de enjundia

Almería, 14 feb (EFE).- El belga Milan Fretin intentará este domingo repetir victoria ante rivales de enjundia en la Clásica de Almería, que recorrerá carreteras del Poniente almeriense con un trazado cercano a los 190 kilómetros entre Puebla de Vícar y Roquetas de Mar.

Entre los nombres más destacados para ganar la prueba figura el eritreo Biniam Girmay, considerado uno de los rivales a batir por su velocidad y regularidad; y también parten con opciones el neerlandés Dylan Groenewegen, que ya ha sumado triunfos esta temporada, y el italiano Matteo Moschetti.

La nómina de aspirantes incluye además a corredores con capacidad para sorprender si el ritmo se rompe por el viento o la estrategia, entre los que destacan el belga Arnaud De Lie, el colombiano Fernando Gaviria y el francés Valentin Madouas, que aportan prestigio y alternativas tácticas.

Otro foco de atención será el alemán Pascal Ackermann, quien podría hacer historia si logra un nuevo triunfo y convertirse en el más laureado de la carrera, con tres victorias, ya que ganó la Clásica en las ediciones de 2019 y 2920.

Moschetti, por su parte, también tiene la oportunidad de reforzar su palmarés -la ganó en 2023- y escalar en la lista de vencedores históricos, lo que añade un aliciente extra a la competición.

El itinerario combinará tramos llanos con zonas más exigentes en la primera mitad, donde podrían formarse cortes y escapadas. Habrá ascensos puntuables en Celín, Río Chico, Berja y Almerimar, que se concentran antes de los últimos 50 kilómetros de carrera, además de metas volantes en puntos estratégicos como Las Norias, Adra y El Parador. EFE

