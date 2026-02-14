Detenidos en Barcelona cinco multirreincidentes por robos en coches, con 204 antecedentes

Barcelona, 14 feb (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco ladrones multirreincidentes, que acumulan 204 antecedentes policiales, por numerosos robos en el interior de vehículos estacionados en Esplugues de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

La policía catalana ha informado este sábado de que 123 de los antecedentes que acumulan los detenidos, de entre 32 y 40 años, son precisamente por robos con fuerza en el interior de vehículos.

Las detenciones se han llevado a cabo entre los pasados 25 de enero y 1 de febrero, en el marco del 'plan Kanpai' contra la multirreincidencia.

La mayor parte de los robos que se les achacan se produjeron de noche, en aparcamientos públicos al aire libre, en su mayoría situados en las inmediaciones de zonas frecuentadas por toxicómanos, y en ocasiones se llegaron a registrar entre 15 y 20 denuncias diarias por este tipo de delitos.

Los objetos robados del interior de los vehículos -gafas de sol, aspiradores de coche, dispositivos GPS, reproductores de audio, balizas V16, entre otros- tenían una fácil salida en el mercado negro y presumiblemente se intercambiaban por droga.

Según los Mossos, tras las detenciones de estas cinco personas, las denuncias por robos han disminuido notablemente en esas dos localidades del área de Barcelona. EFE